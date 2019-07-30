合理使用化肥: 保护环境和降低成本的双赢

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越来越多的农场主正在转向新技术和高效化肥。他们的主要目的当然是提高产量和降低生产成本，但是这同时也有助于减少一氧化二氮气体的排放量。这种气体俗称“笑气”。它能产生的温室效应是二氧化碳的三百倍。

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统计数字显示，2017年加拿大全国农田所施化肥释放的一氧化二氮气体占了农业生产温室气体总排放量的将近四分之一，相当于270万辆车一年的排放量。

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CBC记者Bonnie Allen说，绝大部分农场主在施肥时考虑的是产量和成本，而不是环境。但是她采访到的农学家表示，并不是施肥越多产量就越高。合理施肥不仅有助于减排，而且能够在不影响产量的情况下降低成本。肥料在农场经营成本中占有相当大的比重。

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三十多年来，加拿大西部省份的化肥使用量增长了150%。萨斯喀彻温大学的土壤学专家法雷尔（Richard Farrell）介绍说，每一百公斤撒进田里的化肥就有一公斤变成一氧化二氮气体。这个比例看起来并不高，但是加拿大全国各地的农田加起来，释放出的一氧化二氮气体就相当可观。

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施肥时机和化肥质量很重要

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法雷尔说，每年春季解冻后，农田里残留的氮肥遇到融雪，会造成一个一氧化二氮的排放高峰。这意味着农场在前一年秋天施的肥最容易流失到空气中。另外，如果施肥后不久就下雨，农作物没有足够的时间吸收肥料，也会造成一氧化二氮气体的大量排放。

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化肥的种类是另一个关键因素。现在市场上已经有改进后的高效化肥，例如缓释尿素肥。但是它们的价格也比较高。更先进的是大多仍在研发过程中的“智能化肥”，这种化肥会对植物发出的信号做出反应，只在需要施肥时释放出氮等养分。

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不过法雷尔并不讳言，农场主买化肥是为了提高产量，而不是为了保护环境。所以除非是经济上更划算，否则他们不会去买价格更高的优质化肥。

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利用高科技手段精准计算施肥量

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农学家凯斯勒（Tyler Kessler）说，农作物高产需要雨水、日照和土壤条件的合理搭配。并不是施肥越多产量就越高，而且庄稼吸收不了的氮肥会转化为一氧化二氮，释放到空气中。

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他的专长是利用特殊软件，卫星图像和湿度及电导率探测仪等手段来精确计算一块农田里不同地方所需要的化肥种类和数量。根据他的“处方”，施肥机把肥料埋进种子附近的土壤里，而不是像过去那样均匀撒在土壤表面。他总结说，有效施肥要做到在合适的时间和地点，以合适的频率提供合适的养分。

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通过轮种、间种等方式减少化肥使用

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农学家维莱斯图克（Jocelyn Velestuk）同时也和丈夫一起经营一个三千英亩的农场。她补充说，除了凯斯勒的“四个合适”之外，还要为土地创造“合适的平衡”。

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她用作物轮种的方式让土壤里的养分得到均衡的消耗，从而减少化肥的需要量。她也尝试在冬季到来之前种一茬肥田作物，并用间种的方式来增加有机肥和减少病虫害。

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即使采取了这些措施，维莱斯图克每年花在买化肥上的钱仍然超过六位数。她因此认为，合理使用化肥对保护环境和降低成本来说是“双赢”。

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（RCI with CBC, Bonnie Allen）

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