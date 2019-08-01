加拿大人民党的移民候选人支持减少移民

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加拿大人民党在南温尼伯选区的候选人纳西里（Mirwais Nasiri）是一个来自阿富汗的穆斯林移民，在当地一个帮助新移民的机构工作。但是这并不妨碍他坚决支持人民党领袖贝尔涅（Maxime Bernier）提出的把加拿大每年接收的移民减少一半的主张。

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加拿大现在每年接收大约35万移民。

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《Winnipeg Free Press》报道说，39岁的纳西里十年前移民到加拿大。他表示，贝尔涅的主张是合理的。如果把加拿大每年接收的移民数量减少到10万-15万人，我们就能更好地安置他们。就业也是一个大问题。很多移民来到加拿大以后找不到工作。他自己就遇到过不能从事本职工作的医生和工程师。

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至于加拿大人口老龄化和生育率偏低的问题，纳西里表示他并不担心。他认为加拿大有足够多的人口，而且许多年轻人在结婚生子，因此“未来人口会更多”。

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在多元文化问题上，纳西里似乎和贝尔涅观点相左。贝尔涅曾表示要废除多元文化法，并要把不接受加拿大价值观的移民申请人拒之门外。但纳西里认为多元文化是加拿大的重要价值观，让各国移民可以保留自己的宗教、文化和语言。

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纳西里的妻子2004年作为由私人担保的阿富汗难民来到加拿大。纳西里在2009年与妻子在加拿大团聚。

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（RCI with Winnipeg Free Press， Carol Sanders）

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