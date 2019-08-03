Youtube加强和新闻界的合作，提升视频新闻的平台重要性

作者 沈二 |
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发表 2019年8月3日（星期六）02:56
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视频是新闻最重要的呈现形式，但是作为最大的视频平台Youtube一直没有在新闻视频上做出方向性的决定。Youtube一直以来还试图保持其作为个人“自由”视频创作的平台，有意无意地将新闻机构的内容放到和个人创作者同样的竞争平台上。但是，现在这种情况开来正在改变。

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7月9日，Youtube的博客发表了一篇文章名为《一起在YouTube上建立更好的新闻体验
》的文章。它表示，值得信赖的新闻机构一如既往地至关重要。它将和新闻机构合作改善Youtube的新闻内容。

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Youtueb的项目是作为3月份启动的谷歌新闻倡议(GNI)一部分

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Youtube GNI project

谷歌新闻倡议(GNI)目标是帮助新闻业在数字时代蓬勃发展。YouTube也将改善视频平台的新闻体验作为它的合作重点之一。谷歌新闻倡议(GNI)中的2500万美元将被用来进行一项针对YouTube的投资，以帮助新闻机构更好使用Youtube。

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Youtube表示将和来自世界各地的新闻机构和专家建立一个工作组，开发新产品功能，改善YouTube上的新闻体验。

“我们仍然致力于与新闻界合作，为新闻机构建立一个更可持续的视频生态系统。”Youtube博客
这笔钱还将建立一个创新基金，将在20个全球市场提供资金，支持新闻机构建立可持续的视频业务。Youtube称，赠款以应用为基础提供给所有类型的新闻机构，将使合作伙伴能够建立关键能力，对员工进行视频最佳实践培训，增强制作设施，并开发针对在线视频优化的格式。

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和新闻机构密切相关的还有Youtube的“使权威来源易于获取”的承诺。这个承诺实际上是对老牌的新闻机构的倾斜。Youtube说，他们一直在投资新产品功能以突出显示权威来源。

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Youtube地方新闻推荐 GNI project

Youtube还将为视频提供更多突发新闻的来源和背景。由于在视频之前一般来说都会有文章和图片先行发表在网络上。Youtube表示将在视频内容的之下提供更多的新闻链接，以使视频的内容得到其他文字内容的映照和参考。

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另一个和新闻从业人员密切相关的是，Youtube将在在主页扩大头条新闻和突发新闻的曝光度。这将很大程度上把Youtube从一个自由创作者的平台向类似于电视频道模式的融合。

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Youtube的头条新闻和突发新闻功能在17个国家推出，包括美国、英国、法国、意大利、日本、印度、墨西哥、巴西、南非、尼日利亚等。并在未来几个月里，Youtube准备把这个数字翻一番。

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Youtube还承诺将提升地方新闻的地位，它在博客中说道，在当重大事件发生时，当地记者通常是第一个在事件展开时现场捕捉事件的人。许多人想要、重视和信任本地新闻。

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