伊朗裔移民在11年铁窗生涯后成功逃回加拿大

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44岁的马里克普尔（Saeed Malekpour）过去十一年都是在伊朗监狱里度过的。但是上个星期，他利用一个被允许离开监狱的机会潜逃，经第三国辗转回到加拿大。一直在为营救他奔走的姐姐在推特上发文说，噩梦终于结束了，感谢加拿大，感谢每一个相助的人。

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马里克普尔被捕前住在BC省维多利亚市，从事网络设计，是加拿大永久居民。2008年，他回伊朗探望生病的父亲时被伊朗警方逮捕，理由是他设计的一款图片分享软件被一个色情网站采用。在监狱里，他因不肯认罪曾被警察铐住双手蒙上眼睛殴打。2010年他被判处死刑，但在加拿大政府的抗议下缓期执行。

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一直在帮助马里克普尔的麦吉尔大学国际法专家Payam Akhavan说，这次出逃非常危险，他动身前没有告诉任何人。在他踏上加拿大土地以前谁也不知道会发生什么事。

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一个加拿大外交部发言人表示，加拿大政府一直在为马里克普尔的获释努力，现在为他终于回到加拿大和家人团聚感到高兴。

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2018年2月，伊朗裔加拿大生态学者赛耶德-埃马米（Kavous Seyed-Emami）在一所伊朗监狱中死亡。伊朗当局称他是自杀。

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2003年，伊朗裔加拿大女记者卡泽米（Zahra Kazemi）在被伊朗警方拘留期间因头部受重创而死亡。

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（RCI with CBC News，Michelle Ghoussoub）

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