血腥周末：开枪屠杀在美国已近常态

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

周末美国俄亥俄州和德克萨斯州连续发生两起独狼枪手开枪打死9人和20人的屠杀事件,对无辜民众开枪屠杀的血腥事件在美国已近常态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美联社列举了过去两年中美国发生的持枪大规模杀人事件,其中自2018年以来发生的惨案有:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年8月4日,独狼枪手在俄亥俄州Dayton市夜生活街区开枪射杀9人,警方将枪手当场击毙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年8月3日,独狼枪手在德克萨斯州El Paso市乱枪打死20人,枪手被警方俘获。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年5月31日,弗吉尼亚州Virginia Beach市政府一男性工作人员在市府办公室开枪打死12人,凶手被警方击毙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年2月15日,伊利诺斯州Aurora地区某工厂一位被解雇的雇员开枪打死5名同事,凶手被警方开枪击毙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年11月7日,枪手在加利福尼亚州Thousand Oaks一音乐吧开枪打死12人后开枪自杀。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年10月27日,枪手在宾西法尼亚州Pittsburgh一犹太教堂开枪打死11人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年6月28日,枪手在马里兰州Annapolis向一间报社开枪,打死5人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年5月18日,17岁的枪手在德克萨斯州Santa Fe高中开枪打死10人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年2月14日,枪手在佛罗里达州Parkland市的Marjory Stoneman Douglas 高中开枪打死17人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada