大量“第三方”组织加入战团：加拿大2019年联邦大选新现象

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过去几个月来，许多加拿大人都收到过来自名为“自豪XX省”或“强大XX省”的组织发的短信。自由党议员达莫夫（Pam Damoff）也是其中之一。她在六月份收到的一条短信说：“你好，我是‘强大安大略’的休。大选即将到来，你会投哪个党一票？”她的朋友收到的同一个人的短信则问“你是否同意取消碳税？”

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达莫夫在自己的推特上登出她收到的短信，并不客气地质问：“休，你是怎么弄到我的号码的？这个‘强大安大略’是什么组织？…… 你好像也弄到了我朋友的号码。她把你拉黑了。”许多人在这条推文下留言，说自己也收到了“休”的短信。一位网友说，他的同事收到了来自“强大BC省“的类似短信，“这好像是一个‘强大’家族，蔓延全国，而且有大把时间和钱用在非法的自动电话上。”

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CBC记者Kaleigh Rogers解释说，实际上，关于大选议题的自动电话或自动短信在加拿大并不违法。今年三月的最后一个周末，保守党曾在安大略等四省随机发出大量短信，提醒收信人赶快给车加油，因为四月初开始实施的联邦碳税将造成油价飙升。

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但是那一次已经有不高兴的民众向加拿大广播电视与电信委员会的骗局举报中心提出投诉，来自陌生团体的自动短信就更容易引起反感了。

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它们都是“强大自豪加拿大”的旗下分支

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据加通社（CP）和CTV等媒体报道，“强大安大略”或“自豪魁北克”确实隶属于一个名叫“强大自豪加拿大”的组织。它上个月刚刚作为“第三方”团体在加拿大选举委员会正式注册，几位负责人同时各自执掌纽芬兰、魁北克和阿尔伯塔等省的分支。

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在大选语境中，“第三方”指的是那些不属于任何一个政党或候选人、但是为某项政策或某个大选议题做宣传的团体。

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加拿大皇家山大学政治系的布拉特（Duane Bratt）教授在接受CBC采访时介绍说，实际上第三方团体过去也有。但是它们除了在大选时支持某个政党以外也做别的事。许多这类团体是研究各种公共政策问题的智库。

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而今年大选前涌现出来的“强大自豪加拿大”等众多新的第三方团体是完全不同的。布拉特认为它们更像美国大选中的政治行动委员会，唯一的存在目的是为某个党或某个候选人拉票造势。

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这类第三方团体左右两大阵营都有。可以想见的是，今后几个月一直到十月大选前，加拿大人将会收到比往年更多的“垃圾短信”。

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法律上存在灰色地带

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加拿大反垃圾邮件法对政治短信并没有限制，这给第三方团体创造了很大的活动空间。另外，加拿大人向政党捐款每人每年不得超过1575加元的规定，第三方团体也不必遵守。今年早些时候，加拿大智库“公共政策论坛”已经在一份报告中向加拿大选举委员会建议修改有关规定。

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根据该委员会上个月宣布的新规定，为某个政党或候选人竞选造势的团体，如果所用资金超过500加元，就必须正式注册为第三方团体并向加拿大选举委员会汇报收支明细。

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但是加拿大皇后大学政治系的罗斯教授（Jonathan Rose）说，现在建一个网站或在脸书上建一个主页根本花不了五百加元。制定规则的人没有意识到，在数字媒体上宣传造势的成本比过去低得多。

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他的另一个担忧是第三方团体传播的信息。敢明目张胆造谣的应该不多，但是有些团体可能会在用词上做文章，故意误导受众。他呼吁选民在浏览此类信息时务必保持清醒的头脑。

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相关阅读：第三方团体如何弄到选民的电话或电邮？

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（RCI with CBC News ，Kaleigh Rogers， CP, CTV）

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