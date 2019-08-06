(CP/Justin Tang)

大量“第三方”组织加入战团：加拿大2019年联邦大选新现象

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月6日（星期二）15:41
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

过去几个月来，许多加拿大人都收到过来自名为“自豪XX省”或“强大XX省”的组织发的短信。自由党议员达莫夫（Pam Damoff）也是其中之一。她在六月份收到的一条短信说：“你好，我是‘强大安大略’的休。大选即将到来，你会投哪个党一票？”她的朋友收到的同一个人的短信则问“你是否同意取消碳税？”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

达莫夫在自己的推特上登出她收到的短信，并不客气地质问：“休，你是怎么弄到我的号码的？这个‘强大安大略’是什么组织？…… 你好像也弄到了我朋友的号码。她把你拉黑了。”许多人在这条推文下留言，说自己也收到了“休”的短信。一位网友说，他的同事收到了来自“强大BC省“的类似短信，“这好像是一个‘强大’家族，蔓延全国，而且有大把时间和钱用在非法的自动电话上。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(iStock)

CBC记者Kaleigh Rogers解释说，实际上，关于大选议题的自动电话或自动短信在加拿大并不违法。今年三月的最后一个周末，保守党曾在安大略等四省随机发出大量短信，提醒收信人赶快给车加油，因为四月初开始实施的联邦碳税将造成油价飙升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是那一次已经有不高兴的民众向加拿大广播电视与电信委员会的骗局举报中心提出投诉，来自陌生团体的自动短信就更容易引起反感了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

它们都是“强大自豪加拿大”的旗下分支

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加通社（CP）和CTV等媒体报道，“强大安大略”或“自豪魁北克”确实隶属于一个名叫“强大自豪加拿大”的组织。它上个月刚刚作为“第三方”团体在加拿大选举委员会正式注册，几位负责人同时各自执掌纽芬兰、魁北克和阿尔伯塔等省的分支。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在大选语境中，“第三方”指的是那些不属于任何一个政党或候选人、但是为某项政策或某个大选议题做宣传的团体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家山大学政治系的布拉特（Duane Bratt）教授在接受CBC采访时介绍说，实际上第三方团体过去也有。但是它们除了在大选时支持某个政党以外也做别的事。许多这类团体是研究各种公共政策问题的智库。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而今年大选前涌现出来的“强大自豪加拿大”等众多新的第三方团体是完全不同的。布拉特认为它们更像美国大选中的政治行动委员会，唯一的存在目的是为某个党或某个候选人拉票造势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CP/Jeff McIntosh)

这类第三方团体左右两大阵营都有。可以想见的是，今后几个月一直到十月大选前，加拿大人将会收到比往年更多的“垃圾短信”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法律上存在灰色地带

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大反垃圾邮件法对政治短信并没有限制，这给第三方团体创造了很大的活动空间。另外，加拿大人向政党捐款每人每年不得超过1575加元的规定，第三方团体也不必遵守。今年早些时候，加拿大智库“公共政策论坛”已经在一份报告中向加拿大选举委员会建议修改有关规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据该委员会上个月宣布的新规定，为某个政党或候选人竞选造势的团体，如果所用资金超过500加元，就必须正式注册为第三方团体并向加拿大选举委员会汇报收支明细。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是加拿大皇后大学政治系的罗斯教授（Jonathan Rose）说，现在建一个网站或在脸书上建一个主页根本花不了五百加元。制定规则的人没有意识到，在数字媒体上宣传造势的成本比过去低得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他的另一个担忧是第三方团体传播的信息。敢明目张胆造谣的应该不多，但是有些团体可能会在用词上做文章，故意误导受众。他呼吁选民在浏览此类信息时务必保持清醒的头脑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关阅读：第三方团体如何弄到选民的电话或电邮？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News ，Kaleigh Rogers， CP, CTV）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者