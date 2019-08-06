蒙特利尔高速路惨烈撞车4死12伤

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星期一下午三点半左右，在加拿大第二大城市蒙特利尔北郊的440高速公路拉瓦尔市路段发生多车连环相撞的恶性交通事故，导致现场大火、浓烟冲天，4人死亡、12人受伤，其中3人伤势严重。

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据目击者向警方提供的消息，先是一辆小汽车与货柜拖车相撞，然后又撞上另外一辆载货大卡车，随后又有六辆汽车连环相撞。在连环相撞中，有两辆小汽车被压在货柜拖车下面。

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撞车事故发生后救火队和警方很快赶到事故现场，440高速公路被关闭。消防队员用了一个半小时的时间才控制了火势。

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在扑灭了大火和将受伤人员送往医院急救后，警方继续关闭440高速拉瓦尔路段，以进行事故调查。直到星期二早晨5点交通繁忙时段开始前警方才重新开通了这条蒙特利尔的主要交通干线。

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