长周末多伦多十多起枪击事件16人受伤

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加拿大最大城市多伦多警方证实，刚刚过去的长周末多伦多至少发生13起枪击事件，16人受伤。

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长周末三分之一的开枪暴力事件发生在多伦多西北郊。在北约克地区一夜总会发生的枪击事件中有三男两女受枪伤，其中一位男子生命垂危。

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多伦多警队警察总监Mark Saunders在记者招待会上表示，长周末发生这么多枪击事件让人烦恼，特别是一些多人在场的争斗后来导致拔枪相向的暴力冲突本来是可以避免的。

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Mark Saunders说多伦多警方已经决定要在容易发生冲突的酒吧和夜总会聚集区部署更多的警力，以防患于未然。

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多伦多市长John Tory发表声明说，多伦多近来密集发生持枪暴力事件是绝对不可接受的，呼吁市民们积极向警方提供线索帮助侦破持枪犯罪案件；并再次呼吁联邦和省政府尽快在禁止民众拥有手枪方面采取有效行动。

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