阿省议会讨论省长减薪 10%，省议员减薪 5%

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星期二（8月6日），加拿大阿尔伯塔省议会的一个工作委员会讨论削减省议员工资的事宜，这是阿省执政党 – 联合保守党 （UCP）在竞选中做出的承诺之一。

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省长杰森·肯尼（Jason Kenney）上周表示，这个委员会在考虑把省议员d 工资削减 5％，把省长的工资削减 10％。

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肯尼说，预计这个委员会将会通过这个议案。

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加拿大广播公司报道说，省长杰森·肯尼的年薪为 206,856 加元，削减 10％后他的年薪将为 186,170 加元。

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省议员的年薪在下调 5%后，将从目前的 127,296 加元降到 120,931 加元。

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肯尼同时表示，省议会的这个委员会周二还将讨论联合保守党在竞选中做出的另一项承诺，即取消对省议员在开车公里数、汽油和汽车维修方面的财务补贴。

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杰森·肯尼在上任后面临批评，批评人士认为他在履行竞选承诺上行动缓慢。

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（CBC）

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