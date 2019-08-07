共享电动滑板车来到蒙特利尔

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从这个周末开始，数百辆共享电动滑板车将出现在加拿大蒙特利尔市街头。位于蒙特利尔岛中心地区的Westmont和蒙特利尔市属下十九个区中的四个率先加入这个项目。其他区将在明年加入。

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蒙特利尔所在的魁北克省六月份就已经批准这个共享电动滑板项目，但是蒙特利尔市政府直到本周一才发给承办公司运营许可。

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在蒙特利尔市使用一辆电动滑板车的起步价是1加元，随后一分钟0.3加元。半小时的费用是10加元。

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蒙特利尔市政府制定的相关规定非常严格：使用者必须年满18岁，必须戴头盔，还需要参加一个培训，并拥有骑助动车（即机动自行车）的许可。电动滑板不能在人行道上行驶，同时也不能上时速超过50公里的公路。

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目前在卡尔加里和安省滑铁卢大学校园等地已开始实行共享电动滑板车项目。

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资深使用者提醒说，电动滑板开始滑动时的速度可能会吓你一跳，路面的不平整也会让人摔倒。初学者需要有一个适应过程。

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（RCI avec Radio-Canada）

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