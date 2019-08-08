加拿大该不该禁手枪？多伦多市再次呼吁，联邦裹足不前，专家说法不一

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多伦多市在短短一个周末里发生了十四起枪击事件。市长托利（John Tory）本周呼吁联邦政府立法在加拿大禁止买卖和拥有手枪。这并不是第一次。去年多伦多丹弗斯大街枪击案和今年猛龙队夺冠庆祝活动中发生枪击事件时，他也提出过同样要求。另外，蒙特利尔市议会和渥太华市议员罗森.金（Rawlson King）也分别在去年和今年提出过类似动议。

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但是CBC记者Jonathan Gatehouse报道说，联邦政府对立法禁止加拿大人买卖和拥有手枪似乎并不热心。公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）本周接受CBC采访时表示，政府正在研究去年控枪措施公开咨询的结果，自由党将会在竞选纲领中提出相关设想，但是修改法律则要等到议会复会之后。

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如果说这话有点像打太极的话，边境安全部长布莱尔（Bill Blair，曾任多伦多警察局长）今年六月在接受媒体采访时表达的意思则更为直接。他说，他支持在全国范围内禁止攻击性武器（例如半自动步枪，猎枪等），但是不支持禁手枪。因为禁手枪一是需要拿出15亿到20亿加元的巨额资金来赔偿拥有者，二是对减少枪支暴力作用不大。

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支持者：再不禁就晚了

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多伦多大学管理学院的城市规划专家福洛里达（Richard Florida）说，加拿大应该接受美国的教训，在枪支暴力泛滥成灾以前颁布手枪禁令。他在美国长大，那是城市暴力犯罪最严重的时期。他因此亲眼看到过美国大城市如何一步步变成“杀人场”。他认为多伦多和其他加拿大城市的枪支暴力犯罪虽然和芝加哥、洛杉矶等美国城市还不能相比，但是正在往那个方向发展。例证之一是枪击事件已经不再仅限于低收入街区的范围内。

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根据加拿大统计局公布的数据，2017年，手枪在加拿大59%的枪支暴力罪案中被使用，使用步枪和猎枪的罪案比例为17%，使用全自动武器和枪身被锯短的猎枪或步枪的罪案为6%。

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今年五月的一项安格斯雷德民调显示，61%的受访者支持禁止平民拥有手枪，75%支持禁止所有攻击性武器。三分之二的受访人同意为实施禁令用纳税人的钱来赔偿手枪的主人。

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反对者：禁手枪不会减少枪击案

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加拿大皇家军事学院和皇后大学的政治学教授勒普雷希特（Christian Leuprecht）说，他对禁手枪的效果表示怀疑。因为许多枪是在美国买了偷偷带过边境的。加拿大人的挑战是“住在全世界最大的武器市场旁边。”

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他认为更有效的措施是增加警方打击违法枪支流通网络的人力物力，加重对倒卖枪支和违反枪支存放规定的惩处。

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加拿大公共安全部去年公布的一份报告说，加拿大全国私人拥有并注册的手枪有90万支，绝大部分在射击爱好者和收藏爱好者手里。报告认为受手枪禁令影响最大的将会是这些人。

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根据最新的全球小型武器调查，由加拿大平民拥有的各种武器（包含合法和非法）有1270万件，和法国一起并列全球第11位。但是加拿大的人均拥有武器数量名列全球第五，平均每一百人拥有34.7件武器。

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美国在两个类别里都是全球第一，全国有3亿9330万各种枪支，平均每百人拥有120.5支枪。

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（RCI with CBC News, Jonathan Gatehouse, Radio-Canada）

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