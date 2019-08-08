加拿大驻美国大使辞职，将于 8月底卸任

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加拿大驻美国大使戴维·麦克诺顿 （David MacNaughton）辞去驻美大使职务，转入私营领域任职。

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戴维·麦克诺顿星期四（8月8日）在一份声明中说，这不是一个轻易做出的决定。

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加拿大总理办公室在新闻发布书中说，戴维·麦克诺顿将于 8 月底卸任，离开华盛顿，返回多伦多。

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戴维·麦克诺顿自 2016 年起担任加拿大驻美国大使，在重新谈判北美自由贸易协定中发挥了重要作用。

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加拿大驻美国副大使克尔斯滕·希尔曼（Kirsten Hillman）将接替他的职位，成为加拿大代理驻美大使，希尔曼自2017年以来任加拿大驻美副大使。

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总理办公室的一位发言人说，在大选之前，联邦政府可能不会任命新的加拿大驻美国大使。

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（Catharine Tunney, Katie Simpson / CBC）

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