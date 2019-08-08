疏忽导致儿子死亡，安大略省农场主被判缓刑

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安大略省农场主伊曼纽尔.伯曼（Emanuel Bauman）星期四（8月8日）被以过失致死的罪名判处缓刑和三年守行为。这起罕见的案件可能会成为加拿大同类案件审理的先例。

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2018年8月30日，伯曼开着滑移装载机（类似于推土机）为自家农场的一条路铺木屑。他的两个儿子坐在前面的车斗里。在他正好扭头看后面的几秒钟里，4岁的小儿子斯蒂芬从车斗里摔了下来。当时装载机仍在行进中，孩子的头被卡在车斗下面，伤重不治。

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伯曼在今年五月被裁定过失致死的罪名。检控方建议的刑期是两年减一天，外加三年守行为和十年吊销驾照。辩护律师则建议缓刑加两到三年守行为。主审此案的安省法官莫诺（Julia Morneau）说，在加拿大刑法中找不到关于农场事故导致子女死亡的内容。

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伯曼可能是加拿大唯一一个因农场事故导致孩子死亡而被定罪的人。2015年10月在阿尔伯塔省的一个农场，三个11岁到13岁的女孩被卡车正在卸的油菜籽埋住，窒息而死。她们的父母没有被起诉。

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对伯曼的判决引起了争议。在他的农场所在的格雷高地，许多居民认为他不该被判刑，因为失去儿子给他造成的痛苦已经是足够严厉的惩罚。

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相关报道：阿尔伯塔省农场惨剧：三姐妹被埋进油菜籽堆窒息而死

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（RCI with CBC News,Mark Gollom）

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