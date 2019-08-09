加拿大警察越来越多使用面部识别技术，蒙特利尔市议会辩论隐私问题

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购物中心、街头、机场…，面部识别技术正在成为日常生活的一部分。

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但是，执法部门是否应该用这种新兴技术？在多大程度上使用？对人们的隐私有何威胁？这是蒙特利尔市议员们正在辩论的一个问题。

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一些市议员提出，随着加拿大有越来越多的警察部队开始使用面部识别技术，在制定出明确的使用指南之前，蒙特利尔市应该先禁止警察采取这一技术。

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仿效旧金山？

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马文·洛特朗德（Marvin Rotrand）是蒙特利尔市的一位无党派议员，他提出，美国旧金山市在今年早些时候投票决定，禁止旧金山市警察使用面部识别软件，蒙特利尔也应该仿效。

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他告诉加拿大广播公司，每个城市的规定都需要更新，跟上人工智能技术的发展，通过新规定来保护公民的 “隐私和我们的民主价值观”。

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洛特朗德目前正在准备提出一项议案，呼吁暂停使用面部识别技术，直到市政府制定出明确的规定再说。

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蒙特利尔市长瓦莱莉·普拉特（Valérie Plante）表示，市议会将讨论市政部门及其警察部队对此类技术的使用。

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她告诉加拿大广播公司，我们确实需要有关辩论，需要谨慎使用面部识别的数据。

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加美警方已在使用

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面部识别技术通过图像库（例如政府颁发的ID等）来绘制个人脸部的几何图案，用于与其他图像（如监控录像）进行比较。

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蒙特利尔警方没有说明自己是否已经在采用面部识别技术，但加拿大其他省份的警察确实已经开始使用。

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多伦多市警察局去年表示，对面部识别技术的试点项目在帮助识别嫌疑人方面可以说是立即 “大获成功”。

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多伦多警察局为购置面部识别系统花费了 451,718加元。

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而卡尔加里市警方早在 2014 年就开始引入这种技术。

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在美国，安妮·阿伦德尔县（Anne Arundel County）的警方表示，2018 年 6 月发生在马里兰州安纳波利斯 （Annapolis） “首都公报” （The Capital Gazette ）的大规模枪击案中，警方就是通过面部识别技术确定了枪击者的身份。

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隐私问题

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然而，隐私权的倡导者认为，这一技术会有害于人们的隐私。

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电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation，EFF）是一家总部位于美国旧金山的组织，该机构说，一个人若被逮捕，拍完照片，警察会把该照片存放入一个或多个数据库中，供扫描用，这意味着，如果此人最后在法庭上被判无罪，但其照片仍留在系统中。

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可靠吗？

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还有人批评说，面部识别技术对白人面孔的识别比对黑人面孔的要更准确。

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技术博客 iMore 的编辑瑞内·里奇（René Ritchie）告诉加拿大广播公司的蒙特利尔分部，这些算法通常由白人男性创立的，这就是原因。

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蒙特利尔-人工智能中心

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蒙特利尔市已成为世界上名列前茅的人工智能研究中心，包括微软和谷歌在内的一些大公司都到蒙特利尔来开发人工智能。

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美国最大的面部识别和其他生物识别技术供应商之一 Idemia 也在蒙特利尔开展业务。

蒙特利尔市议员马文·洛特朗德希望联邦政府能够制定有关面部识别使用的法律，他说，在法律出台之前，市议会应该向警方发出明确信息，不能随意使用这一技术。

他说，即使技术变得更加可靠，对人们隐私的威胁仍然存在。

他补充说，警察加上面部识别摄像头，可以说警方现在有了一个基本上可以整天跟踪你的工具。

（Colin Harris / CBC）

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