大温自由党议员受到加拿大议会道德规范专员调查

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加拿大议会道德规范专员正在调查自由党议员佩斯奇索利多（Joe Peschisolido，即苏立道）是否按规定及时申报其律师事务所的所有权变动。按照加拿大利益冲突法，议员必须在六十天内申报任何关于产业或投资的“实质性变化”。

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CBC记者Joanna Smith报道说，根据现有记录，目前苏立道仍然是以他的名字命名的律师事务所的唯一业主。但是BC省律师公会在四月份已经委派监管人结束该事务所的房地产法律业务。苏立道去年已经退出律师公会。

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保守党议员肯特（Peter Kent）向议会道德规范专员办公室提出了投诉。记者从专员迪翁（Mario Dion）的回信得知调查已经应肯特的要求开始进行。苏立道在一份声明中表示他会全面配合调查。

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此前Global News报道说，苏立道律师事务所的一个律师曾在2011年为一个中国黑帮大佬代办简易信托（bare trust），引起加拿大皇家骑警的调查。肯特据此提出投诉和调查要求。不过议会道德规范专员办公室只负责监督议员、部长和总理的行为是否违反加拿大利益冲突法。

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简易信托在加拿大并不违法，但是被视为BC省房地产法规的逃税漏洞。因为通过设立简易信托的方式购买房产，名义上的业主没有变，因此可以免交物业转让税，还可以帮助买主隐瞒身份。

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今年56岁的苏立道在青年时代是一个活跃的自由党人，1993年加入保守党前身改革党。改革党变成加拿大联盟党后，他在2000年作为联盟党的候选人首次当选，但在2002年重返自由党。他已经表示将参加今年的联邦大选，争取连任。

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他在2016年因戴红领巾参加庆祝中国国庆的升旗仪式而引起争议。

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（RCI with CBC News，Joanna Smith， Radio-Canada）

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