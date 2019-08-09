联邦政府变调：少讲多元化多讲多数人权益

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四年前特鲁多自由党联邦政府上台时高举多元化大旗，赞扬多元化让加拿大强大，并采取了多吸收移民和难民、支持男女平等、保护少数族裔宗教和文化、支持同性恋双性恋变性人等性取向不同群体权益的措施，同时加大力度打击种族歧视和白人至上的种族主义言论和行为。

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少讲多元化

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但在大选前几个月，特鲁多政府却似乎在降低多元化的调门、开始强调要关注加拿大社会多数群体的利益。这似乎与加拿大保守派势力出现壮大趋势有关，包括加拿大最大省份安大略省在内的加拿大许多省份选民在近年来的大选中选出了保守党政府。

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民意测验也显示不少加拿大选民感觉政府只关注少数人的利益而对他们的利益漠不关心。

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加拿大新闻社根据政府信息公开法案从联邦政府获得的文件显示，联邦政府高级官员被告知说，为了对抗民粹主义兴起的问题，应该把重点重新放在加拿大主流社会和多数人关注的问题上，而不是像过去那样强调多元化价值。

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多讲多数人利益

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上述文件要求政府高级官员在发表公开讲话时，要重点强调加拿大社会共享的价值观、而不是多元化价值观。

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这个建议是去年举行的联邦政府副部长级官员一次务虚会的结果。那次会议的目的是集思广益地找出在加拿大出现极端思潮和民粹主义大行其道的情况下应对的办法。

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会议请来的英国智库“同大于异More in Common”创始人之一的Tim Dixon在会上发言时指出，政府在引导社会思考和讨论问题时应该使用“我们”这样的聚合性群体概念，而不是“我们和他们”那样的分割性群体概念，以避免让社会的一些群体产生他们被边缘化、甚至是被遗忘的的感觉。

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民粹主义

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Tim Dixon指出，虽然现在民粹主义还没有在加拿大成为主导性社会力量，但加拿大与欧美国家一样面对左右两极分化的分裂性社会思潮。这种两极化的思潮会让社会上一部分人感觉少数群体成了社会资源和国家政策的受益者，而社会多数人的利益却成了少数人利益的牺牲品，这种感觉会让社会主流群体中的一些人对少数群体产生反感。

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Tim Dixon建议加拿大联邦政府努力构建团结社会，政府官员在公开讲话中要避免把某一社会群体的利益放在与社会其他群体的利益相对立的地位，而是应该强调共享的价值观和社会大多数人的利益。

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根据这次会议的讨论结果而写就的给联邦政府高级官员的备忘录指出，政府制定政策时必须把社会和谐作为目的、需要为各个社会群体提供沟通和理解的桥梁、把考虑问题的重点重新聚焦到多数人也就是中间群体的利益上。

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观察家们注意到，加拿大自由党联邦政府总理特鲁多最近几个月在公开场合的讲话已经有了变化，从原来高举多元化的大旗改成多讲社会共识、妥协和求同存异。在7月份的一次自由党筹款讲话中，特鲁多在讲了加拿大社会各群体需要求同存异、共同繁荣之后，话锋一转指着会场外面反对建设输油管道的示威者说，他们举着的标语牌中竟然没有一个是呼吁互相妥协的。

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RCI with Teresa Wright · The Canadian Press、CBC News

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