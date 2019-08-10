零售巨头沃尔玛入场虚拟货币？沃尔玛计划开发美元挂钩加密稳定币

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Facebook领头的虚拟加密货币体系 Libra现在正被喊停并接受美国两院的金融监管机构审核。而美国专利商标局8月1日公布的文件中显示，零售业巨头沃尔玛沃尔玛也正在计划开发数字货币。该数字货币或将与美元进行挂钩。在这份文件中也纰漏了沃尔玛的一些具体做法和构想。

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其实沃尔玛一直是虚拟货币背后的最有价值技术 – 区块链的积极参与者，据查迄今已提交了54项与区块链相关的专利。沃尔玛目前已将区块链技术应用于各个领域，包括智能家电、客户市场和供应链管理等。

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在美国专利局的文件中，沃尔玛称其虚拟货币：“通过将一个数字货币单位与普通货币关联，生成一个数字货币单位。并将数字货币单位的信息存储到区块链的区块中，数字货币用于购买或支付。”

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沃尔玛的这个加密货币描述和Facebook领头的Libra类似，都将美元和虚拟货币挂钩以平复人们对虚拟货币可靠性的忧虑。两家都将区块链作为其数字货币的核心，而将其他容易引起人们质疑的方面隐去。

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CCN在其财经报道中称:“沃尔玛申请区块链稳定货币变体专利的举动引发了猜测…让我们不要忘记他们的200多万雇员，他们可以用这种新货币获得报酬，并立即可以进入正在萌芽的全球加密货币经济。”

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另外对于沃尔玛来说，虚拟货币是对抗其深恶痛绝的利润剥削者- VISA信用卡的一个潜在工具。由于加密货币可以和个人挂钩，其实就可以另外开拓一个信用体系。再加上沃尔玛可以利用其广泛的全球分支，如果有一个虚拟加密货币体系实际上就可以在国际间直接进行汇款业务。

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无论是Facebook还是沃尔玛，他们推进加密货币的基础都是自己也已建立的庞大用户群。而货币，无论是加密货币还是国家货币都是虚拟的货币符号。建立在人们的信任基础上。面对一个动荡和分离的世界，人们不得不考虑一个深刻的问题，由大公司发行的加密货币是否比受汇率操纵的不稳定的国家货币更糟糕？

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