港人连续示威迫使机场取消星期一航班

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在港人连续第四天在香港国际机场举行示威的情况下，香港机场当局星期一下午决定取消所有当天剩下的起飞航班和降落航班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

只有已经完成了旅客登机过程的飞机被准许起飞，只有那些已经排队进入降落程序的飞机被准许降落；其余所有当天的起飞和降落航班都被取消。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由反送中开始的香港民众反政府示威已经持续了两个多月，在香港特区政府宣布不再继续逃犯法案（也就是港人所称的送中法案）的立法程序后，港人要求彻底撤回送中法案、调查警黑勾结暴打示威者的暴行、特首林郑月娥下台；在这些要求被拒绝后，一些香港示威者与警方发生了暴力冲突。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港出现几十年来最严重的乱局，对中国中央政府构成了严重挑战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府上个星期与其它西方国家一道发出旅行预警，要求前往香港的本国公民保持高度的谨慎和小心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Thomson Reuters、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada