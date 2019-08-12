特鲁多和特朗普之间那些事：从第一次握手到北美自贸协议的艰难达成

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2017年2月13日在美国首都华盛顿，来访的加拿大总理特鲁多和刚宣誓就职不到一个月的特朗普第一次会晤。此时特朗普的强势“握手杀”已经出了名。因此全世界的媒体都兴致勃勃地等着看两人如何握手。特鲁多的应对是在两人的手碰到后，立刻把另一只手放在特朗普肩膀上。这个在旁人眼里表示友好的动作，实际上起到了避免被特朗普猛拽一下的支撑作用，同时使他不能专心在手上使劲儿，如同他对待日本首相安倍晋三那样。

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英国《卫报》（The Guardian）对这次握手的视频报道：



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这个对策是特鲁多的幕僚们想出来的。特鲁多后来告诉CBC资深议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说， “直到上了去华盛顿的飞机我们还在讨论这件事。这有点好笑。但我们的目标是不要让它变成一个关注焦点。”

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这是惠利在他刚刚出版的《Promise and Peril: Justin Trudeau in Power》一书中讲述的特鲁多和特朗普的交集之一。CBC记者Rosemary Barton说，惠利在书中引用了大量采访，采访对象包括特鲁多，他的高级幕僚和一些匿名消息来源。

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特鲁多说，他从一开始就决定努力和特朗普建立良好的个人关系，并为此给自己定下一条“纪律”，只批评特朗普的评论，不批评他本人。

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尽管特鲁多在和特朗普第一次会面时没有丢分，但是更艰巨的考验还在后面。

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钢铝材关税：发现特朗普的话靠不住

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特朗普2017年上台后不久就提出要对进口钢铝材征收高额关税。特鲁多则希望通过和特朗普直接沟通，说服他把加拿大排除在征税名单之外。两人2017年5月在意大利召开的七国集团首脑峰会上会面时，特鲁多直接向特朗普提出了关税问题。特朗普当即告诉他当时的首席经济顾问、白宫经济委员会主席科恩 (Gary Cohn)，加拿大的钢铝材关税不收了。

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一年后，美国政府宣布对加拿大钢材和铝材分别征收25%和10%的关税。特鲁多在接受惠利采访时回忆说，这件事让他醒悟，“他说什么我都不能全信，无论 [说的时候]握手也好，承诺也好，看着对方眼睛也好。”

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第二次醒悟：魁北克省七国峰会

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2018年6月，七国峰会在加拿大魁北克省召开。特朗普政府那时已经明确表示出对多边主义没有兴趣。但是特鲁多作为东道主，在各国首脑之间努力斡旋，目的是在闭幕时大家能够求同存异，签署联合声明。这是此类会议成功的标志。

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会议临近闭幕时，成功已在眼前。但是特鲁多在最后一次新闻发布会上的讲话却触怒了先走一步的特朗普。他在飞机上连发推特，宣布美国将取消在联合声明上的签名，并骂特鲁多不诚实，软弱，刚跟他握完手就变脸。白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）紧接着在接受电视采访时宣称，在地狱里有专门的位置留给像特鲁多这样的人。

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特鲁多在接受惠利采访时说，他当时的第一反应是：“我在新闻发布会上到底说了些什么？我说了以前没说过的话吗？”但事实上他那天的话没有任何新意，完全是他及手下官员以往在公开场合多次表达的一贯立场。

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他在新闻发布会上说，加拿大人是讲礼貌、讲道理的，“但是我们也不会任人摆布。”他还重申加拿大会采取反制美国钢铝材关税的措施，对美国产品征收同等水平的关税。

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特朗普：加拿大外长弗里兰德是个“讨厌的女人”

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北美自由贸易协定谈判开始后不久，特朗普就公开表示不喜欢加拿大的谈判方式和谈判代表。他指的是领导加拿大谈判代表团的外长弗里兰德（Chrystia Freeland）。惠利在书中透露，在加美领导人的一次电话会谈中，特朗普向特鲁多抱怨说，弗里兰德是个“讨厌的女人”（nasty woman)。这是他对自己不喜欢的女性经常使用的一个说法。

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就在特朗普表示不喜欢加拿大谈判代表之后，美国《外交》杂志把“年度外交官”奖颁给了弗里兰德。

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惠利还在书中介绍了加拿大官员为达成新版北美自贸协定在幕后做出的各种努力，包括充分利用弗里兰德在美国的人脉多方寻求支持。另外，总理办公室主任泰尔福特（Katie Telford）和特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）之间建立了良好的合作关系，这也为协定的最后签署起到了很大作用。

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（RCI with CBC News, Rosemary Barton）

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