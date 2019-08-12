警方称两名BC省凶杀案嫌疑人死于自杀

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加拿大皇家骑警星期一（8月12日）发表声明说，尸检结果显示8月7日发现的两具尸体确实是两周来警方追捕的BC省凶杀案嫌疑人，19岁的麦克劳德（Kam McLeod） 和史迈格尔斯基（ Bryer Schmegelsky）。警方判断两人死于自杀。

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两人在被发现前已经死亡数日，但具体日期不明。警察在尸体旁找到了两支枪，目前正在进行弹道分析，以确定它们是否被用于上个月的两起凶杀案。

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7月15日，一对情侣的尸体在BC 省北部一条偏远的公路旁被发现。他们是24岁的澳大利亚人福勒（Lucas Fowler）和23岁的美国女子蒂斯（Chynna Deese）。7月19日，第三名受害人戴克的尸体被发现。麦克劳德和史迈格尔斯基被指控杀害了64岁的不列颠哥伦比亚大学讲师戴克 (Leonard Dyck)，并被怀疑杀害了福勒和蒂斯。但是直到7月23日，他们的身份才从失踪人口变成凶杀案嫌疑人。

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（RCI with CBC, Radio-Canada）

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