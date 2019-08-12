麦克林周刊评出2019年最适于移民的城市

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在加拿大《麦克林周刊》评出的最适合移民的加拿大城市中，相当一部分是小城市。移民最多的几个大城市只有多伦多进入前十。该杂志的评估标准包括就业率，住房租金和少数族裔在总人口中所占比例。

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安大略省Grimsby市名列第一。这个城市的人口不到三万，位于汉米尔顿市和圣凯瑟琳市之间，离多伦多也不远。它的优势是既有小城市的低房价，也能提供上学、就业的便利条件和良好环境。

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《麦克林周刊》认为最适于移民的十个城市：

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Grimsby（安大略） Niagara-on-the-Lake（安大略） Oakville（安大略） Ottawa（安大略） West Vancouver（BC） Burlington（安大略） Hamilton（安大略） Oak Bay（BC） Toronto（安大略） Saanich（BC）

加拿大的主要城市除多伦多进入前十以外，渥太华名列第4， 埃德蒙顿第24， 卡尔加里第26，温哥华第30，里贾纳第38，萨斯卡通第47，维多利亚第54。

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（RCI with MacLeans）

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