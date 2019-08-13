加拿大公司实验把塑料垃圾变燃油

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加拿大一家名叫Sparta Group的能源投资公司正在安大略省Whitby市进行把塑料垃圾变成柴油和汽油的试点项目。

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凤凰再生

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Sparta Group公司使用的塑料废品变燃油的技术被称为“凤凰再生”技术，把来自石油的一次性使用塑料用品再还原成石油，如塑料口袋、发泡塑料等，这些塑料制品无法回收，只能被堆放到垃圾场。

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过去几个月闹得沸沸扬扬的加拿大用集装箱运到菲律宾、马来西亚和柬埔寨的塑料垃圾就属于这种无法回收的塑料垃圾。面对来自这些国家的压力和媒体的负面报道，加拿大联邦政府已经不得不采取措施把这些装满塑料垃圾的集装箱运回加拿大。

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Sparta Group公司总裁John O’Bireck说，在他看来塑料垃圾不是灾害而是资源，5吨塑料垃圾可以被转化成4千立升汽车燃油。实际上他们公司已经开始使用从塑料垃圾中生产的燃油，这4千立升燃油可以完全满足他们公司10辆大卡车每天运行16个小时来来回回运输的需要。

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垃圾变燃油

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John O’Bireck指出，塑料垃圾如果不回收利用，堆放在垃圾场需要几百年上千年的时间才能自然降解和分解，而使用他们公司的塑料垃圾变燃油的回收技术，塑料垃圾就变废为宝。

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John O’Bireck介绍说，他们的塑料垃圾变燃油技术程序是先把塑料垃圾切成碎片、然后进行密封无氧环境下的高温加热、再对产生的气体进行提纯液化就得到了适合汽车使用的燃油。

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这种技术可以根据需要对其产出进行调整转换，比如可以是吃进塑料垃圾吐出汽油、也可以是吐出石油化工原料。

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位于多伦多市远郊区的Whitby市负责经济发展事务的官员Sheila McGrory说，市政府很欢迎凤凰再生技术试点项目落户在Whitby，这一有利于环境的技术似乎吸引了国际关注，来自不少国家的政府和公司的代表来这里参观凤凰再生项目。

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治标不治本？

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不过，有的环境保护组织认为凤凰再生这样的项目仍然是治标不治本，没有从根本上减少塑料包装的大量使用问题。

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Environmental Defence环保组织的项目主任Keith Brooks指出，凤凰再生项目没有打破那种生产+一次性使用+垃圾的不可持续经济模式，其产生的能源也远不是风能和太阳能那样真正的可再生绿色能源。

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Keith Brooks认为，一个问题是公司企业仍然在大量生产塑料包装产品；另一个问题是仍然有大量的塑料产品不是可回收的，应该让所有的塑料制品成为可回收物品，目前加拿大人的塑料制品回收率只有9%。

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环保组织Environmental Defence的目标是敦促政府推出法规，禁止销售和使用不可回收的塑料制品。该组织赞扬加拿大政府要在2021年禁止一次性使用塑料包装产品的做法是向正确方向迈出了重要一步。

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RCI with Talia Ricci · CBC News

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