加拿大大选电视辩论排除人民党党魁

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加拿大离举行大选投票还有两个月的时间，负责组织政党领袖大选辩论的组委会邀请了5位加拿大联邦政党领袖参加大选前的两次电视辩论，但人民党魁伯尼尔Maxime Bernier未在被邀请之列。

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到目前为止收到参加电视辩论邀请的五位联邦政党党魁是：自由党领袖特鲁多、保守党领袖谢尔、新民主党领袖辛格、绿党领袖梅伊和魁北克党团领袖布兰切特。

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包括加拿大广播公司在内的加拿大主要电视台都将实况转播定在10月7日举行的英语电视辩论和在10月10日举行的法语电视辩论。

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负责组织今年大选电视辩论的组委会主席、加拿大前总督David Johnston在给人民党党魁伯尼尔的信中说，所以没有邀请他参加电视辩论是因为人民党目前在联邦议会没有以该党的名义当选的联邦议员，而且目前的民意测验显示人民党不大可能有超过一位候选人会成功当选为联邦议会议员。

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伯尼尔虽然目前是联邦议会议员，但他在2015年是在保守党的旗下竞选成为联邦议会议员的。

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不过David Johnston表示，如果人民党能够提供其议员候选人会有机会当选的3到5个联邦选区的名子，则电视辩论组委会将组织选区民意测验，如果民意测验结果支持人民党的数据，则组委会可以考虑邀请伯尼尔参加电视辩论。

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组委会最迟要在9月16日之前就是否准许人民党党魁伯尼尔参加联邦政党领袖电视辩论做出最后决定。

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伯尼尔发表声明说，该党在削减移民额度、支持言论自由、取消给大公司企业补助等方面代表了许多加拿大选民的心声，加拿大选民有权通过电视辩论了解人民党的纲领和政策。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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