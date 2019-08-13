加拿大总理与多伦多市长会面：如何应对日益严重的枪支犯罪？

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星期二上午，加拿大总理特鲁多与多伦多市长约翰·托里会面，主要商讨如何对付多伦多日益严重的枪支犯罪问题。

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在两周前的八月长周末，多伦多发生了14起枪击案，17人受伤。

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此外，两人也就住房、教育、以及多伦多基础建设等交换意见，并承认这些是降低暴力问题而需要解决的根本问题。

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托里表示，多伦多市议会已经就是否禁止手枪完成了辩论，现在希望省政府与联邦可以通过相应法规。

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但是在是否全面禁止手枪这个问题上，特鲁多似乎还不愿意做出承诺。在记者的再三追问下，他表示，十月份竞选期间，自由党纲领中会“加强控制枪支”。

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竞选季来临，特鲁多在会面后接受记者访问时，对保守党的攻击开始增强。有记者问，为什么多伦多所在的安大略省长福特没有出现在会议上？

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托里表示，是特鲁多接受了他的邀请来到多伦多商讨枪支暴力的，他也会邀请其他党派的领袖共商对策。

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