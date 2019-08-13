经合组织报告：赞扬加拿大技术移民政策基本成功

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移民平稳融入社会，公众接受度高——加拿大为其他国家树立了标准。。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际经合组织（OECD）一份新的研究报告称赞加拿大的移民政策是全球最成功的经济移民体系之一，并称加拿大为其他国家树立了标准。

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加拿大联邦大选将在十月中举行，在各党领导人大选辩论时，相信移民问题会成为主要议题之一。

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加拿大每年有大约8万5千名经济移民进入加拿大；在加拿大人口增长中，80%来自新移民。

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经合组织这份报告显示，加拿大在技术移民方面做得尤其好，对全球潜在的技术移民非常有吸引力。

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报告说，加拿大技术移民政策成功的核心，除了非常详尽的挑选规则之外，还有整个的社会“基础建设 ”—— 保证了持续的监控和调整其参数。

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星期二，报告的撰写者、国际经合组织的移民专家黎艾比格（Thomas Liebig）以及加拿大移民部长胡森（Ahmed Hussen）一起发布了这份报告。

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经合组织报告：加拿大有最大的、长期稳定、详尽的移民体系

国际经合组织目前正就成员国家的移民政策，劳动力移民体系，展开深度研究，加拿大是其研究的第10个国家。

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这份报告显然对加拿大移民体系赞赏有加。黎艾比格表示，在成员国中，加拿大有最大的、长期稳定的、而且最为详尽的技术移民体系，并留意到加拿大对移民的开放程度比其他国家要高。

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他说：“加拿大民众对移民的接受度高与移民妥善安置与互利相关。”

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报告还显示，移民人口中的第二代，在教育以及就业方面表现都好于其他国家。

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胡森：加拿大越来越需要移民

移民部长胡森表示，得益于成功的移民体系，加拿大成为七大工业国中经济发展最快的国家。

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他还强调，加拿大的未来越来越需要移民。比如，1971年，每七个加拿大劳动力纳税人供养一个退休人士，而经济预测称，到了2035年，如果没有移民，每两个加拿大劳力要支持一位退休人士。

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胡森表示，由于人口老化，我们必须保证积极有效的移民体系持续进行。

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加拿大移民体系：依然有提升空间

经合组织的这份报告没有专门研究加拿大法语省份魁北克的移民政策，因为魁北克的移民政策是脱离联邦独立运作的。

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执政党、魁北克未来联盟党在去年竞选时，把减少新移民作为主要竞选承诺之一。该党一上任就取消了1万8千份技术移民申请，引发法律诉讼。

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而到了六月份，该省政府又宣布在今后几年增加每年接受移民数量 —— 分析称，这与该省明显的劳动力短缺有关。

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相关阅读：先减后增：魁北克省政府计划增加接收移民

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此外，联邦保守党承诺，上任之后会改进移民资格认证体系。

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而在2019年预算中，现任自由党政府拨款，在全国十个社区开始试点，就特定职业人士开设快速通道。

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经合组织报告中对加拿大改善移民政策的建议如下：

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对技术移民程序进行精简、简化、标准化，而不是设立一个单独的“进入体系”；

取消联邦技术移民项目 —— 报告研究发现，省级技术移民项目比联邦更为成功；

允许向合格的专业人士发放短期签证； 在移民专业认证方面，增加信息以及协调；

鼓励移民在大城市之外的区域定居，可以从大西洋和农村地区移民试点成功开始

考虑为那些大量使用临时外国劳工计划的公司引入特定的可信雇主计划。

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