(VALERY HACHE/AFP/Getty Images)

对自拍的痴迷正在毁掉世界上最美的风景

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月13日（星期二）16:13
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国加州的一个家庭牧场每年都在自家山坡上种一万多棵黄水仙，过去十多年来迎接了无数游客。但是今年的旅游旺季刚刚开始，这个著名的“水仙岭”就被主人无限期关闭了。由于蜂拥而来的游客人数太多，牧场的道路、停车场和卫生间都不堪负荷，住家院子也被人频频闯入。这么旺的人气终于让主人受不了了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年年底，阿姆斯特丹市也拆除了市中心最受游客欢迎的字母地标“I amsterdam”。加州牧场与荷兰首都做出这样的决定决定是出于同一个原因：这两个景点太受游客欢迎了。尤其对那些喜欢自拍的游客来说，它们属于一定要纳入照片背景的地方。随便进入哪一个图片分享网站，你都会看到大量在水仙花丛中或阿姆斯特丹字母地标前摆出各种姿势拍下的照片。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

图片分享网站推动旅游自拍

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

( CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images)

这些网站对景点自拍潮起到了很大的推动作用。许多人看了照片，自己也一心要拍上这么一张，尤其是如果他们看到的照片是名人所拍的话。加拿大歌手贾斯汀.比伯在冰岛一处偏僻的峡谷拍摄MV后，这里游客激增。他们无视围栏和警告，在危险的悬崖边拍照留念，踩踏脆弱的植被。今年五月份，冰岛环境部门不得不关闭峡谷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游作家斯平克斯（Rosie Spinks）在接受CBC采访时说，Instagram等图片分享网站的这种“复制效应”可以毁掉一处美景。她举例说，新西兰北岛的美人鱼池塘原本是当地人游泳和钓鱼的地方。这里的景色非常受爱拍照的人的欢迎。一个名叫爱德华兹的当地人在接受新西兰媒体采访时说，现在树林里到处是垃圾，连毛利人的祭祀圣地也不能幸免。过去清澈见底的水塘，现在散发出尿味儿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(GERARD JULIEN/AFP/Getty Images)

Instagram网站可以让用户标出照片背景的地理位置，也可以搜索特定地区的所有照片。这种功能无疑极大地方便了网民跟风拍照。 在图片分享网站上最受欢迎的地点，一般都是很“上相”的背景，而且很容易拍，让没有拍照技术的人也可以拍出漂亮的照片。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

像埃菲尔铁塔或者尼亚加拉大瀑布这样的地方，过去也是游客如潮的的景点。但是斯平克斯认为，那时人们并不像现在这样，不仅要用相机把这些景色照下来，而且要把自己放在风景前面。现在的技术让人们可以更方便地通过图片加文字表达自己的看法，或分享自己的生活片段。这也催生了一批酷爱自拍的游客。他们在计划出门旅行时查的不是旅游书，而是网上最火的自拍地点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游业过度发展和年轻人观念转变

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Paul Kane/Getty Images)

斯平克斯说，争相去著名景点自拍并上网炫耀，这是旅游业过度发展的表现，背后的原因并不只是图片分享网站的推动。现在机票更便宜，各种服务和网络工具也让出门旅行变得更容易。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅行这件事在我们生活中的位置也和过去不一样了。三十年前，旅行还是一件奢侈的事，年轻人踏入职场，首先要考虑的是攒钱买房子买车。但是这些东西对千禧年一代没有那么大的吸引力。和物质生活相比，他们更看重的是生活经历。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以现在的人花更多的钱在旅游上，也更愿意用手机记录下旅途中的风景和事件与他人分享。斯平克斯说，旅游业过度发展是个复杂的问题，她不认为解决这个问题是游客的责任。但是出门做游客至少应该遵守常识和一般的礼节。像随地小便这种事，在任何场合都是不应该的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游业带来的不仅是收入：游客过多对景点造成的影响

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Day 6， Nana Aba Duncan）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：环境经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Trottinettes électriques : pas d'amendes encore pour les usagers négligentsLe célèbre ténor Plácido Domingo fait l'objet d'allégations de harcèlement sexuelQuébec songe toujours à nommer un commissaire à la langue françaiseL’OCDE encense les politiques migratoires canadiennesProfilage racial : la Ligue des Noirs du Québec évoque « des centaines de victimes »L'insuline canadienne sous pression en raison de la demande américaineFini les coiffes de plumes au camp MinogamiEmbaucher en priorité des travailleurs de la région est illégal, tranche un jugeLes Francophones et les Acadiens veulent des candidats « francoresponsables  » aux élections fédéralesPourquoi le suicide de Jeffrey Epstein est plausible
Judge greenlights class-action lawsuit against Air Canada over fuel surchargesReport on separating AG, justice roles won't be released until ethics probe is done: PMMan's partial dentures got stuck in his throat, weren't discovered for 8 days'Out of my weight class': Calgary man attacks wolf in bid to save U.S. familyRussia clearing out people near where rocket accident sent radiation levels soaringHopes for trade war truce emerge as U.S. scales back Chinese tariff threatPrivate pot shops closer than government retailers to schools, study findsCanada must adapt quickly to attract skilled workers, immigration minister saysKnife-wielding man in Sydney, Australia, subdued by bystanders after 1 woman killedLiberals, Tories evenly matched when it comes to war chests for local campaigns