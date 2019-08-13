对自拍的痴迷正在毁掉世界上最美的风景

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美国加州的一个家庭牧场每年都在自家山坡上种一万多棵黄水仙，过去十多年来迎接了无数游客。但是今年的旅游旺季刚刚开始，这个著名的“水仙岭”就被主人无限期关闭了。由于蜂拥而来的游客人数太多，牧场的道路、停车场和卫生间都不堪负荷，住家院子也被人频频闯入。这么旺的人气终于让主人受不了了。

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去年年底，阿姆斯特丹市也拆除了市中心最受游客欢迎的字母地标“I amsterdam”。加州牧场与荷兰首都做出这样的决定决定是出于同一个原因：这两个景点太受游客欢迎了。尤其对那些喜欢自拍的游客来说，它们属于一定要纳入照片背景的地方。随便进入哪一个图片分享网站，你都会看到大量在水仙花丛中或阿姆斯特丹字母地标前摆出各种姿势拍下的照片。

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图片分享网站推动旅游自拍

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这些网站对景点自拍潮起到了很大的推动作用。许多人看了照片，自己也一心要拍上这么一张，尤其是如果他们看到的照片是名人所拍的话。加拿大歌手贾斯汀.比伯在冰岛一处偏僻的峡谷拍摄MV后，这里游客激增。他们无视围栏和警告，在危险的悬崖边拍照留念，踩踏脆弱的植被。今年五月份，冰岛环境部门不得不关闭峡谷。

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旅游作家斯平克斯（Rosie Spinks）在接受CBC采访时说，Instagram等图片分享网站的这种“复制效应”可以毁掉一处美景。她举例说，新西兰北岛的美人鱼池塘原本是当地人游泳和钓鱼的地方。这里的景色非常受爱拍照的人的欢迎。一个名叫爱德华兹的当地人在接受新西兰媒体采访时说，现在树林里到处是垃圾，连毛利人的祭祀圣地也不能幸免。过去清澈见底的水塘，现在散发出尿味儿。

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Instagram网站可以让用户标出照片背景的地理位置，也可以搜索特定地区的所有照片。这种功能无疑极大地方便了网民跟风拍照。 在图片分享网站上最受欢迎的地点，一般都是很“上相”的背景，而且很容易拍，让没有拍照技术的人也可以拍出漂亮的照片。

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像埃菲尔铁塔或者尼亚加拉大瀑布这样的地方，过去也是游客如潮的的景点。但是斯平克斯认为，那时人们并不像现在这样，不仅要用相机把这些景色照下来，而且要把自己放在风景前面。现在的技术让人们可以更方便地通过图片加文字表达自己的看法，或分享自己的生活片段。这也催生了一批酷爱自拍的游客。他们在计划出门旅行时查的不是旅游书，而是网上最火的自拍地点。

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旅游业过度发展和年轻人观念转变

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斯平克斯说，争相去著名景点自拍并上网炫耀，这是旅游业过度发展的表现，背后的原因并不只是图片分享网站的推动。现在机票更便宜，各种服务和网络工具也让出门旅行变得更容易。

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旅行这件事在我们生活中的位置也和过去不一样了。三十年前，旅行还是一件奢侈的事，年轻人踏入职场，首先要考虑的是攒钱买房子买车。但是这些东西对千禧年一代没有那么大的吸引力。和物质生活相比，他们更看重的是生活经历。

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所以现在的人花更多的钱在旅游上，也更愿意用手机记录下旅途中的风景和事件与他人分享。斯平克斯说，旅游业过度发展是个复杂的问题，她不认为解决这个问题是游客的责任。但是出门做游客至少应该遵守常识和一般的礼节。像随地小便这种事，在任何场合都是不应该的。

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旅游业带来的不仅是收入：游客过多对景点造成的影响

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（RCI with CBC News, Day 6， Nana Aba Duncan）

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