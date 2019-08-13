特鲁多：中国处理香港问题要有分寸

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦自由党政府总理特鲁多星期一在电视镜头前回答记者问题时表示，他对香港局势感到非常担心，香港现在需要缓解冲突，港府需要倾听民意，加拿大呼吁和平、秩序和对话，并呼吁中国政府在对待香港表达自己诉求的民众时要显示出尊重、要非常小心谨慎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多还表示，加拿大政府关注的焦点是加拿大在香港的利益，有三十万加拿大公民目前居住在香港。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是加拿大政府官员首次对已持续了两个月的香港反政府示威和香港局势发表直接和范围较广的评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国政府星期一表示，香港示威已经显示出恐怖主义的苗头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政治观察家们认为，特鲁多在香港问题上发表的上述评论不会促进加中两国关系的缓解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在去年12月加拿大警方应美国司法机关的要求在温哥华国际机场拘捕了中国华为公司首席财务官孟晚舟后，中国方面采取了逮捕两名加拿大公民并指控他们触犯中国法律、禁止加拿大油菜籽和猪肉进入中国市场的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Thomson Reuters、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada