BC连环杀人案两嫌犯自杀 警方：动机可能永远成谜

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昨天，加拿大皇家骑警追捕两个多星期的BC连环杀人案两嫌犯被证实死亡，死因是自杀，警方在两人尸体旁找到两把手枪。

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而他们躲藏的曼尼托巴北部 Gillam和Fox Lake附近的原住民社区也终于可以长舒一口气了。

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警方称，两名嫌犯，19岁的麦克劳德（Kam McLeod） 和史迈格尔斯基（ Bryer Schmegelsky），在逃到曼尼托巴几天后自杀，已经死亡多日。

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但是，两人的死亡也把很多公众和警方的各种疑问带走了。比如，他们的犯罪动机是什么？是临时起意的杀人，还是预谋已久？

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刑事案件的嫌疑人死亡意味着案子不会在法庭审理，更多细节也就无从了解了。如果没有要求公众听证会，警方调查结果也不会公开。

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不过，警方就事件的调查还远远没有结束。

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目前，警方在检查两人尸体旁发现的武器，以断定这是否是导致BC省北部三名遇害者死亡的凶器。

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7月15日，一对情侣的尸体在BC 省北部一条偏远的公路旁被发现。他们是24岁的澳大利亚人福勒（Lucas Fowler）和23岁的美国女子蒂斯（Chynna Deese）。7月19日，第三名受害人戴克的尸体被发现。直到7月23日，两名嫌疑人的身份才从失踪人口变成凶杀案嫌疑人。

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8月7日，警方在曼尼托巴尼尔森湖，也就是之前发现两人烧毁车辆八公里左右的地方，发现两具尸体。

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