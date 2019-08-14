加拿大外长：在港加拿大公民可向加拿大驻港领馆求助

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星期三（8月14日）上午在多伦多，加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）和来访的德国外长马斯（Heiko Maas）一起召开新闻发布会时，有记者问到香港问题。弗里兰德说，加拿大政府要求前往香港的加拿大人高度谨慎。

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有至少30万加拿大公民居住在香港。弗里兰德说，如果你本人或你的亲属居住在香港，或者正在香港旅行，请务必关注政府的旅行警告。需要帮助的在港加拿大公民应该联系加拿大领事馆。

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近几天来在香港警察和示威者之间爆发了激烈的冲突。香港中联办称示威抗议出现了“恐怖主义苗头”。同时大批武警和装甲车在深圳集结。

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香港机场星期一和星期二几乎完全陷于瘫痪，星期三恢复正常。几十名示威者留在机场抵达大厅，为过去几天的混乱向旅客道歉。与此同时，一些示威者也在网上登出道歉信。其中一封说：“我们无意延误你们的旅行，给你们造成不便。请你们理解和原谅，香港的年轻人在继续为争取自由和民主而斗争。”

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（RCI with CP，AP）

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