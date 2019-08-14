加拿大安全情报局招人难留人也难

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加拿大广播公司记者根据政府信息公开法案获得的文件和报告显示，负责反间谍和国家安全工作的加拿大安全情报局出现了雇人难和留人难的严重问题。

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007大片

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加拿大安全情报局前情报分析师Phil Gurski说，加拿大情报界流传的笑话是，只有三种人会申请到加拿大安全情报局工作：一种是看007大片看多了的人，他们以为出入酒吧、赌场、开豪车、搂美女，玩乐之中就把事儿给办了就是等着他们的工作；第二种是那些相信安全情报局是产生魔鬼的地方，他们想知道正常人的大脑是如何被魔鬼控制的；第三种是那些真正有志于国家安全工作的人士。

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根据安全情报局为迎接加拿大总督Julie Payette的到访巡视而为局长David Vigneault准备的备忘录，局长应该利用总督到访的机会提出加拿大安全情报局现在招人难、留人难的问题。

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缺乏人手会对加拿大安全情报局的运做产生负面影响、进而降低安全情报局保护加拿大国家安全的能力。特别是2019年加拿大安全情报局还面临一个附加的任务，这就是确保加拿大十月份的大选不被外国机构操纵。

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缺乏人手

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加拿大安全情报局前雇员、现在卡尔顿大学担任助理教授的Stephanie Carvin女士指出，安全情报局招不够人、留不住人的问题虽然还没有到危机程度，但已成为高风险问题。

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对于记者提出的加拿大安全情报局缺人的问题，加拿大安全情报局出于安全原因拒绝提供其是否满员和缺员多少的信息。但其发言人John Townsend表示，安全情报局每年收到4万份求职申请，管理层总是在寻找有志于保卫加拿大国家安全的人才让他们成为安全情报局的一员；而且安全情报局通过与加拿大大学的合作培养项目有针对性地培养自己所需要的人才。

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John Townsend说，安全情报局在努力让加拿大人了解现在已经不是那种特工们穿风衣、戴墨镜的时代了，安全情报局需要多元化背景、多元化专业技能、具有好奇心、愿意学习新技能的人才。

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那么是这么原因导致加拿大安全情报局有招人难和留人难的问题呢？

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两大原因

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安全情报局一些前雇员在回答加拿大广播公司记者问题时说，工作流动性大和工资不高是两大原因。

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根据安全情报局的聘用合同，新聘用的安全情报局雇员在经过差不多一年半的培训、通过了心理测试、测谎仪检测和背景安全调查成为正式雇员后，必须随时接受派遣到加拿大任何地方工作。

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加拿大安全情报局前高级情报员和管理人员Michel Juneau-Katsuya说，他了解的情况是在头5年之内会有差不多30%的新雇员选择离职。

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Michel Juneau-Katsuya指出，加拿大安全情报局情报官员的工资在$69,350–$84,360加元之间，与高科技私企员工的工资水平没法比。而且，不论安全情报局的雇员是在房价贵得离谱的温哥华和多伦多工作、还是在房价合理的里贾纳工作，得到的工资都一样。

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加拿大安全情报局前情报分析师Phil Gurski警告说，安全情报局招不到足够高质量的情报官员、留不住人才的结果会是有的监控对象无法被监控，对情报和案情的分析会缺乏质量，结果是加拿大国家安全面临的风险会增加。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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