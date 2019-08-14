加拿大议会道德规范专员报告：特鲁多试图向前司法部长“不适当”施压

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加拿大议会道德规范专员迪翁（Mario Dion）星期三（8月14日）公布的调查报告说，加拿大总理特鲁多确实通过直接或间接的多种方式试图影响总检察长在SNC-蓝万灵一案上的决定，以“不适当的方式”试图向她施加压力，因此违反了加拿大利益冲突法第九条。该条款禁止决策官员寻求影响他人“以便不适当地为另一人争取私利”。

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正在安省巡访的特鲁多在一个新闻发布会上表示，尽管他不同意报告的某些部分，但是他接受调查的结论，并为这个错误承担所有责任。

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他不能同意的部分是，迪翁认为特鲁多不应该在SNC-蓝万灵案上对总检察长发表任何意见，内阁成员也不应该和总检察长讨论此事。

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反对党已对报告做出反应。保守党领袖希尔（Andrew Scheer）说，报告证明特鲁多不适合领导国家。他还呼吁加拿大皇家骑警对特鲁多进行犯罪调查。

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）也认为特鲁多不能当加拿大总理。他说，过去从来没有过一个总理被发现两次违反利益冲突法。他所说的另一次是指特鲁多去私人岛屿度假的事。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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