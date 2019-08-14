RCI 记者 Carmel Kilkenny 离开人世

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
我们悲痛地宣布，我们的同事 Carmel Kilkenny 于周二 （8月13日）逝世，这个消息令人非常悲伤和难过。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Carmel 在加拿大国际广播电台 RCI 工作多年，她以高度的专业素养和人格素质而受到同事们的喜爱和尊重。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
RCI
Carmel Kilkenny 在安大略省的多伦多市长大，曾经去欧洲旅行并生活了一段时间，之后她来到魁北克省的蒙特利尔市，由于非常喜欢这个城市，她在蒙特利尔建立了自己的家庭。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在获得了传媒和新闻学的学位后，Carmel 进入新闻界，她先是在魁北克省播出夜间电视新闻节目，然后在加拿大国际广播电台 RCI 的英语部工作，制作和播出英语新闻和节目。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在自己的职业生涯中，Carmel 展现出为公共部门服务的高度意识，并与许多同事建立了友好关系。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
我代表整个 RCI 团队，向 Carmel Kilkenny 的丈夫 Robert Mondoux、女儿 Darragh 和 Edel，以及她的其他家人和朋友致以最诚挚的哀悼。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
祝愿她的灵魂安息。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
下面是 Carmel Kilkenny 在 RCI 网页上的报道：
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
https://www.rcinet.ca/en/author/ckilkenny
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
以整个 RCI 团队的名义
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Soleïman Mellali
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
主编 / Rédacteur en chef
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
发表评论