PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / LARRY MACDOUGAL

加拿大牛肉生产商在卡尔加里开会, 讨论牛肉产业前景

作者 黎黎 |
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发表 2019年8月15日（星期四）15:12
更新 2019年8月15日（星期四）15:14
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星期四（8月15日），加拿大牛肉产业协会（Canadian Beef Industry Conference）的年度大会在卡尔加里市闭幕。

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今年是第四届牛肉产业年会，从 8月13日持续到 8月15日，加拿大的 600 多名牛肉生产商在这次大会上讨论了牛肉产业的前景，因为这一行业面临着许多挑战。

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(Laura Osman/CBC)

挑战重重

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中国停止进口加拿大的肉类，环保主义者一直大力抨击养牛场不环保，加上消费者不断减少吃肉，人造肉正变得越来越流行… , 对加拿大的牛肉生产商们来说，前面的道路似乎困难重重。

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卡尔加里地区的养牛场场主斯蒂芬·休斯（Stephen Hughes）说，从经济角度说，如果对牛肉的负面信息导致人们吃牛肉的量越来越少，那么我的养牛场将很难维持下去。

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他说：

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我们这个行业正面临着社会上的重重挑战。

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人们减少吃肉

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PHOTO : RADIO-CANADA / TIPHANIE ROQUETTE

就在上个星期，联合国政府间气候变化专门委员会 （IPCC) 发布了一个报告，指出土地退化会可能增加大气中二氧化碳含量，从而加剧气候变化，各国应该以可持续发展的方式利用土地。

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报告说，与土地退化相关的一个重要因素是粮食安全。

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自1961年以来，全球肉类的人均供应量增加了一倍以上，全球约有 20 亿成年人超重或肥胖，人类生产的粮食中有高达 30％被损失或浪费。

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PHOTO : © ULET IFANSASTI / GREENPEACE / ULET IFANSASTI

报告还建议，如果人们渴望了解自己能为帮助遏制气候危机做点什么，那就应该减少吃肉，但报告并没有明确呼吁人们转用素食

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对于这个结论，卡尔加里的牛场主斯蒂芬·休斯相当不满，他说早就厌倦了这些对肉类产业的负面评论。

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他说，在气候变化问题上，为什么老是肉类产业首当其冲，不断挨骂，航空交通等行业也导致很多污染，为什么却不受谴责？

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使用抗生素

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对养牛业的批评不仅仅与气候变化有关，肉类产业使用抗生素也是一个问题。

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Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

在卡尔加里的年会期间，这是大家讨论的主题之一。

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自 2018 年 12 月以来，加拿大的养牛场必须获得兽医开的处方，才能购买给动物使用的抗生素，不象以前那样不受限制。

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世界卫生组织和加拿大政府都已经表示，肉类中使用抗生素所带来的抗药性现象，是人类健康面临的最大威胁之一。

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在卡尔加里举行的牛肉行业会议期间，兽医史蒂夫·亨瑞克（Steve Henrick）开始给牛肉生产商们上课，告诉他们什么是最佳的使用方法。

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他说，当然，肉类产业仍然需要抗生素来治疗生病的牲畜，但应该越来越少地使用。

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恢复传统方式养牛

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(Laura Osman/CBC)

加拿大牛肉产业的一个新趋势是，现在开始有一小部分养牛场恢复采用传统的方式养牛，也就是用草来作为牛的主要饲料。

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这些农场主说，用草来饲牛，可以帮助减少温室气体的排放。

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在卡尔加里的大会上，与会者还讨论了可持续发展问题、新技术等等。

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加拿大牛肉产业小信息

  • 加拿大有大约 60,000 个养牛场和牧场。
  • 加拿大有很多小型养牛场，其中 39％牛场的牛少于 47 头。
  • 2016 年，加拿大生产了 30 亿磅牛肉，比 2015 年增长了 9.6％。
  • 加拿大每人每年平均吃 40.12磅（18.2公斤）的牛肉。
  • 加拿大是世界上第 12 大牛肉出口国。
  • 牛肉产业每年给加拿大经济带来 160 亿加元的收入（2012  –  2016年的平均数字）。

信息来源：马尼托巴省牛肉生产商协会

(Radio-Canada)

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