Andrej Ivanov/Reuters

道德专员打板子：你应该知道的5件事

作者 方华 |
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发表 2019年8月15日（星期四）11:30
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虽然过去几个月加拿大媒体已经用大量篇幅报道了在涉嫌行贿犯罪的SNC-Lavalin公司是否应该被给予延期起诉协议问题上特鲁多及其手下高官受到干扰司法程序的指控，包括前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould被调职和辞职的问题，但这次加拿大联邦道德专员Mario Dion星期三发表的调查报告还是披露了不少新情况和信息。

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加拿大自由党政府总理特鲁多对联邦道德专员调查报告的反应是，虽然他不同意报告中的某些结论、但他接受联邦道德专员的报告、并承担全部责任，但特鲁多拒绝道歉。

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而前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould则表示，联邦道德专员的报告确认了她一直以来告诉加拿大民众的情况是事实，这就是她作为总检察长的决策过程受到来自政府高层的不当干扰。

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加拿大联邦道德专员Mario Dion /CP/Adrian Wyld

下面是加拿大联邦道德专员报告的5个要点。

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特鲁多责无旁贷

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加拿大联邦道德专员Mario Dion在其调查报告中指出，特鲁多的多名下属多次尝试介入和干扰联邦总检察长Jody Wilson-Raybould对SNC-Lavalin公司是否应该被给予延期起诉协议的决策过程，他们这样做不是因为自己的职责所在、而是按照特鲁多的授意行事。

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特鲁多办公室怎么看Jody Wilson-Raybould

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在加拿大联邦道德专员进行调查期间，特鲁多的法律顾问向其提交的备忘录描述了特鲁多与前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould的工作关系。

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该备忘录说，特鲁多早就对Jody Wilson-Raybould与总理办公室的紧张关系和与一些内阁同事之间的摩擦感到担心，觉得这位前司法部长似乎不认为与总理办公室和内阁部长们合作是她的职责和应该做的事情；Jody Wilson-Raybould在SNC-Lavalin公司是否应该被给予延迟起诉协议的问题上只是依赖检察官做出的决定，而没有尽到自己作为总检察长的责任、没有在了解了各方面的情况后再做出独立的决定，结果是其决策过程出现了缺陷、误解了法律、受到政治动机的影响。

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Sean Kilpatrick/Canadian Press

尽职的Jody Wilson-Raybould

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加拿大联邦道德专员Mario Dion在其调查报告中指出，前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould在SNC-Lavalin公司是否应该被给予延迟起诉协议问题上的决策过程中是尽职尽责的；她用听取汇报和征询意见的方式从自己的副部长、司法部和检察院的幕僚、几位前任总检察长那里得到了相关信息，各种可能的选项，建议和指导，进行了综合考虑后才做出了自己的决定。

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Jody Wilson-RaybouldDPA

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加拿大联邦道德专员Mario Dion在其调查报告中指出，一般情况下修改刑法条款的程序应该由司法部长牵头进行，但前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould有意识地与特鲁多政府在刑法中加入延迟起诉协议条款Deferred Prosecution Agreement （DPA）的做法保持距离，拒绝为推出该法律条款在议会作证、也拒绝公开支持该法律条款，因为她认为在刑法中加入DPA条款不但过于仓促、没有广泛征求公众意见，而且显然是为SNC-Lavalin公司量身定做、目的是避免该公司受到司法起诉。

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枢密院秘书长拒绝合作

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加拿大联邦道德专员Mario Dion在其调查报告中指出，他的调查工作遇到许多阻力，主要是联邦政府枢密院秘书长以保密为理由拒绝向他提供调查所需要的政府文件，他在询问证人时许多问题证人也以枢密院的保密规定为理由拒绝回答。

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这位联邦道德专员认为，联邦议会应该以民主和透明的方式明确界定联邦道德专员的调查权力和调查范围，不应该出现被调查对象决定什么属于调查范围、什么不属于调查范围的情况。

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RCI with Peter ZimonjicKathleen Harris · CBC News

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