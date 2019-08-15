道德专员报告让4位退休大法官躺枪

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加拿大联邦道德专员Mario Dion公布的调查报告不但明确指出，总理特鲁多在SNC-Lavalin案件问题上违规向时任司法部长/总检察长Jody Wilson-Raybould施加压力，而且披露了有四位联邦最高法院退休大法官以不同的方式卷入了这一引起争议的问题。

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首先是退休大法官Frank Iacobucci作为SNC-Lavalin的法律顾问撰写了提供给联邦政府的司法备忘录，阐明为什么Jody Wilson-Raybould可以合法地介入检察院刑事犯罪的起诉程序。

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随后Frank Iacobucci要求另一位加拿大最高法院退休大法官John Major就检查长拒绝给SNC-Lavalin公司提供延期起诉协议、并拒绝解释理由的立场是否合法的问题提供司法意见。

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Frank Iacobucci还出面请前最高法院首席大法官Beverley McLachlin审阅SNC-Lavalin案件的有关文件。不过后来Beverley McLachlin谢绝了特鲁多总理办公室的请求，拒绝就延期起诉协议是否适用于SNC-Lavalin案件的问题向时任司法部长/总检察长Jody Wilson-Raybould提供法律意见。

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而另一位加拿大最高法院退休大法官Thomas Cromwell则被Jody Wilson-Raybould聘为法律顾问，就她从特鲁多内阁辞职后什么可以讲、什么由于保密规则不能讲的问题提供法律咨询。

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加拿大法律界一些专家认为，虽然最高法院大法官退休后可以干自己愿意的事情，但作为前最高法院大法官，他们仍然被公众认为代表了司法公正，所以应该有明确的行为操守规则来规范最高法院大法官退休后的行为。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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