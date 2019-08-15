阿卡迪亚日：特鲁多和保守党领袖前往新不伦瑞克省

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星期四 （8月15日）是加拿大的 “阿卡迪亚日”（National Acadian Day），大西洋沿岸省的 59 个社区份纷纷进行法裔文化的庆祝活动。

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星期四下午 17 点，加拿大总理特鲁多 （Justin Trudeau）将在新不伦瑞克省的 Dieppe 市参加全国阿卡迪亚日（National Acadian Day）的正式仪式。

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加拿大卫生部长 Ginette Petitpas Taylor 以及旅游、法语文化部长 Mélanie Joly 也将出席仪式。

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加拿大官方反对党 – 保守党的领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）也将出席周四 Dieppe 市的庆祝活动。

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现在离联邦大选还有两个月，加拿大联邦道德专员马里奥·迪翁 （Mario Dion）刚刚发布了一份报告，报告说在有关魁省工程公司 SNC-兰万灵公司的争议中，加拿大总理特鲁多尝试影响时任司法部长 Jody Wilson-Raybould 的决策过程，违反了 “利益冲突法” （Conflict of Interest Act ）。

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（CBC）

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