美国大气海洋局证实7月份史上最热

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国国家大气和海洋管理局(NOAA)星期四证实,今年7月份是1880年有气象记录以来地球上最热的,比20世纪7月份15.8摄氏度的平均气温高出0.95摄氏度。

由于7月一般是一年中最热的月份,所以今年7月地球平均气温打破高温纪录也就意味着打破了140年来地球最热月份的记录。

不过,气象专家们不认为2019年会打破2016年创下的年度最高气温的记录。

美国国家大气和海洋管理局的数据显示,自1880年以来十个最热的7月份中有9个发生在2005年之后;而且今年7月份的气温已经是连续43年高过20世纪7月份的平均气温。

科学家们认为,进入21世纪以来夏天的气温连破记录证实了人类活动在导致地球变暖。

RCI with The Associated Press、CBC News

