香港示威：刘亦菲挺港警，法国“蜘蛛侠”呼吁和平

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中国影视明星刘亦菲 ( Crystal Liu) 本周三（8月14日）晚在微博发帖支持香港警察。她并不是第一个表态支持港警的明星，但是由于她即将出演迪斯尼真人版《木兰》主角，在国外有相当的知名度，因此引起了中国以外媒体的关注。

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她的表态获得了众多大陆网民的支持，但是在推特等国外社交网站上受到了抨击。有推文批评她身为美国公民却“在争取自由的人头上撒尿”。网上已有人发起抵制电影《木兰》的行动。

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星期五（8月16日）在香港，以徒手攀登高楼著称的法国“蜘蛛侠”罗伯特（Alain Robert）爬上一座摩天大楼，悬挂一面由中国国旗，香港紫荆花旗和两只相握的手组成的特制旗子，呼吁政府与民众通过和平协商化解冲突。

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与此同时，武警在深圳湾体育中心的演练星期五继续进行。示威者正在准备星期天举行百万人游行抗议活动。这次活动未获警方批准。

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根据反送中团体Anti ELAB的统计，将近一半的香港示威者的年龄在20-29岁之间，30-39岁的人占将近五分之一，两个年龄段加起来占到68%。

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该团体的调查显示，6月上旬大规模示威开始时，超过90%的人参加示威的理由是反对修订《逃犯条例》，即“反送中”，但是7月底到8月4日，持“不满警察处理方式”理由的人超过95%。

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（RCI with CBC News，AP）

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