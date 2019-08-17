(Gareth Fuller/PA via AP)

不犁地的农民：加拿大农场主在有机耕作方面走在前列

作者 吴薇 |
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发表 2019年8月17日（星期六）00:01
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为了保障食品供应和保护地球环境，联合国上个星期在一份报告中呼吁各国改变耕作方式和饮食习惯，并就“可持续性耕作方式”提出建议。报告公布后，一些加拿大农场主表示：这些方式我们已经采用多年了。

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农作物耕种每年造成大量温室气体排放，尤其是俗称笑气的一氧化二氮排放。联合国的报告建议采取措施增加土壤里的有机物含量，让土壤吸收温室气体，同时减少水土流失。达到这个目的的方式之一是免耕播种，即在收获后一直到下一次播种都不翻耕土地。萨斯喀彻温省农场主雷诺兹（Megz Reynolds）在接受CBC采访时介绍说，这样种地能够让土壤“更加健康”，吸收和保存更多的水分和有机物。

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加拿大统计局的数据显示，在2011年已经有超过一半（56%）的加拿大农场主采用免耕播种法，而在二十年前（1991），这个比例还不到7%。

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(AP Photo/Rick Bowmer)

通常采取环保措施意味着经济上或多或少要付出一些代价。但是加拿大达尔豪斯大学的土壤学家大卫.伯顿（David Burton）在接受加通社（CP）采访时说，增加土壤中的有机物是少有的能让农场主也得到好处的减排措施，因为土壤本身也得到了改善。让土壤中的有机物不受干扰地完成变化分解的过程，用作物残留覆盖、保护土壤，这对已经被密集耕作多年的农田来说是必要的。

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减少资金投入

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不翻耕土地，农作物的产量可能会受到影响，尤其是在一开始的时候。但是曼尼托巴省农场主潘科拉茨（Wes Pankratz）说，土壤质量改善以后，你可以花更少的钱获得“合理”的收成。

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农场的一大支出是化肥，土壤肥力恢复后，对化肥的需要会降低。潘科拉茨采用免耕法已经多年，现在又开始在秋收后再种一茬肥田作物。这是另一个增加土壤内有机物和“吸碳”的方法。

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(Seth Perlman/AP)

新方法还在尝试阶段。但是他说，免耕播种刚开始的时候大家也觉得匪夷所思，但是现在证明成效不错。他希望增种肥田作物等“再生农业技术”也会给他带来收益。

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其他再生农业技术还包括作物轮种和间种。轮种可以让土壤里的养分得到均衡的消耗，间种可以增加有机肥和减少病虫害。

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畜牧业也在尝试新方法

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畜牧业也是一个碳排放和耗费土地资源的大户。联合国因此呼吁人们改变饮食习惯，减少吃肉。但是一些加拿大的养牛场也在尝试可持续方式。

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曼尼托巴省牧场主杰尔塔斯（Blain Hjertaas）说，他让牛群每天换地方。这样做一方面可以让牛给牧场均匀“施肥”，一方面让草有机会长高。他通常会让草长到齐腰高。尽管专家们对这种方法的效用尚无定论，但是杰尔塔斯认为这会让草地留住的温室气体超过牛群排放的。他说，问题不在牛，在我们的管理。

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（RCI with CBC News, Bonnie Allen，The Current, CP, Ian Bickis）

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