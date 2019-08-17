(Juan Mabromata/AFP/Getty Images)

加拿大大麻合法化后续-困扰和叫好交错

作者 RCI |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月17日（星期六）02:46
暂无评论 ↓

Share
多伦多一男子因邻居非法卖大麻被无辜牵连，状告省政府
亚明
多伦多一男子因邻居非法卖大麻被无辜牵连，状告省政府2019/07/26多伦多一名男士向省高等法院告状说，省政府这个月实施的一项法规导致他无家可归。 这» 查阅全文

魁省连锁便利店 Couche-Tard 投资阿省大麻店
黎黎
魁省连锁便利店 Couche-Tard 投资阿省大麻店2019/07/24加拿大魁北克省的连锁便利店 Alimentation Couche-Tard 公» 查阅全文

你合法、我降价：黑市大麻真便宜
方华
你合法、我降价：黑市大麻真便宜2019/07/11根据加拿大统计局的季度统计数字，大麻合法化三个季度以来黑市大麻与合法大麻的售价差» 查阅全文

加拿大用大麻的人增加了 40%，BC省领先
黎黎
加拿大用大麻的人增加了 40%，BC省领先2019/07/04根据联合国发布的世界毒品报告，在 2013 年至 2017 年期间，也就是加拿大» 查阅全文

安大略省将增设 50 家大麻店
黎黎
安大略省将增设 50 家大麻店2019/07/03安大略省将于 2019 年 10 月开始增加 50 家大麻零售店。 安大略省的财» 查阅全文

大麻合法化半年，给联邦和各省政府带来1亿8600万加元税收
吴薇
大麻合法化半年，给联邦和各省政府带来1亿8600万加元税收2019/06/19根据加拿大统计局星期三（6月19日）公布的数据，大麻在加拿大合法化半年来，总共创» 查阅全文

安全第一：加拿大政府公布关于大麻食品合法化的规定
吴薇
安全第一：加拿大政府公布关于大麻食品合法化的规定2019/06/17在经过两个月的公开咨询后，加拿大联邦卫生部上星期公布了关于大麻食品、提纯大麻和局» 查阅全文

大麻厂味道污染成新公害
方华
大麻厂味道污染成新公害2019/06/13大麻合法化后加拿大一些地区的居民遇到了新问题，这就是大麻的空气味道污染。 新问题» 查阅全文

PEI 全省公共场所禁吸大麻，旅游业有点困惑
黎黎
PEI 全省公共场所禁吸大麻，旅游业有点困惑2019/06/06夏季来临，旅游者们即将蜂拥而至，加拿大爱德华王子岛省 （PEI）的旅游业在旅游者» 查阅全文

魁北克省政府作出让步，放宽大麻管制
吴薇
魁北克省政府作出让步，放宽大麻管制2019/05/14在蒙特利尔等城市的一再呼吁下，魁北克省政府将修改2号大麻管制法案，允许在公园等某» 查阅全文

Share
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

RCI 记者 Carmel Kilkenny 离开人世

RCI

每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Les producteurs laitiers du Canada réservent un accueil positif à la compensation fédérale

RCI | English

Canadian, Icelandic universities team up for migration conference

RCI | Español

¿Proyecto de ”Chip cerebral” del magnate Elon Musk pone en jaque la mente humana?

العربية | RCI

احسن الهواتف بأقل من 300 دولار

Radio-Canada.ca CBC.ca
La loi américaine sur les espèces menacées aura des impacts au Canada, disent des expertsUne fusillade mortelle en plein jour dans un quartier achalandé de TorontoDe premiers chèques d'Ottawa pour les producteurs laitiers d'ici la fin de l'annéeBoisbriand : cinq cas de rougeole dans la communauté hassidiqueAffaire SNC-Lavalin : Wilson-Raybould dit avoir été contactée par la GRC au printempsL’acteur Peter Fonda, vedette d'Easy Rider, est mortLe NPD montre la porte à Pierre Nantel, en pourparlers avec le Parti vertAttaque au camion-bélier : Alek Minassian a admis qu'il conduisait le véhiculeLe statut d'Indien pourrait être étendu à des centaines de milliers de personnesSNC-Lavalin : Scheer demande aux libéraux de choisir les Canadiens avant Trudeau
U.S. says it has warrant to seize Iranian tanker released in GibraltarActor Peter Fonda, who starred in Easy Rider, dead at 79Medical examiner rules Epstein's prison death a suicide by hangingWilson-Raybould now says she was contacted by RCMP over SNC-Lavalin affairEx-Toronto cop granted day parole after less than 2 years behind bars for killing teenNursing home residents with advanced dementia often face 'distressing' transfers, MDs findMulan star Liu Yifei sparks boycott calls amid support of Hong Kong policeAccused Toronto van attacker's state of mind to be key issue at trial, judge saysTransport Canada warns of 'urgent' need for repairs on Lac-Mégantic lineChina paramilitary police exercises across from Hong Kong seen as threat