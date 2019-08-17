加拿大大麻合法化后续-困扰和叫好交错

多伦多一男子因邻居非法卖大麻被无辜牵连，状告省政府2019/07/26多伦多一名男士向省高等法院告状说，省政府这个月实施的一项法规导致他无家可归。 这…» 查阅全文
魁省连锁便利店 Couche-Tard 投资阿省大麻店2019/07/24加拿大魁北克省的连锁便利店 Alimentation Couche-Tard 公…» 查阅全文
你合法、我降价：黑市大麻真便宜2019/07/11根据加拿大统计局的季度统计数字，大麻合法化三个季度以来黑市大麻与合法大麻的售价差…» 查阅全文
加拿大用大麻的人增加了 40%，BC省领先2019/07/04根据联合国发布的世界毒品报告，在 2013 年至 2017 年期间，也就是加拿大…» 查阅全文
安大略省将增设 50 家大麻店2019/07/03安大略省将于 2019 年 10 月开始增加 50 家大麻零售店。 安大略省的财…» 查阅全文
大麻合法化半年，给联邦和各省政府带来1亿8600万加元税收2019/06/19根据加拿大统计局星期三（6月19日）公布的数据，大麻在加拿大合法化半年来，总共创…» 查阅全文
安全第一：加拿大政府公布关于大麻食品合法化的规定2019/06/17在经过两个月的公开咨询后，加拿大联邦卫生部上星期公布了关于大麻食品、提纯大麻和局…» 查阅全文
大麻厂味道污染成新公害2019/06/13大麻合法化后加拿大一些地区的居民遇到了新问题，这就是大麻的空气味道污染。 新问题…» 查阅全文
PEI 全省公共场所禁吸大麻，旅游业有点困惑2019/06/06夏季来临，旅游者们即将蜂拥而至，加拿大爱德华王子岛省 （PEI）的旅游业在旅游者…» 查阅全文
魁北克省政府作出让步，放宽大麻管制2019/05/14在蒙特利尔等城市的一再呼吁下，魁北克省政府将修改2号大麻管制法案，允许在公园等某…» 查阅全文
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