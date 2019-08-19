加拿大政府将承认委内瑞拉过期护照

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

委内瑞拉国内的政治动荡使许多在加拿大的委内瑞拉人陷于困境。他们的护照或其他旅行证件到期后无法更新，导致在加拿大上学、工作或入籍受影响。有鉴于此，加拿大移民部将承认在过去五年内过期或即将过期的委内瑞拉护照。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这意味着委内瑞拉公民将可以用这类护照申请和延续访问签证、学生签证或工作签证，申请永久居留权和入籍也将不受影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近年来有大批委内瑞拉人逃往国外。美洲国家组织最近警告说，到2020年底，离开自己国家的委内瑞拉人可能达到八百万之多，超过叙利亚人（670万）成为全世界最大的难民潮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们中的大部分在其他拉美国家找到落脚之处。也有些人辗转前往加拿大和欧美国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Evan Dyer）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada