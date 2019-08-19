加拿大驻美国大使请辞后谈他经历过的加美关系困难时刻

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加拿大驻美国大使大卫.麦克诺顿（David MacNaughton）十天前宣布辞职。目前加美关系充满挑战，而加拿大各党正在忙着准备十月份的大选。因此麦克诺顿在这个时候突然辞职令许多人感到意外。但是长期报道加拿大外交事务的CBC记者辛普森（Katie Simpson）说，熟悉麦克诺顿的人都知道他想念多伦多。他的妻子、四个女儿和六个孙子孙女都在那里。他早就流露过辞职的想法。他在向总理特鲁多提交的辞呈中也表示，他希望有更多的时间和家人一起度过。

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麦克诺顿自2016年3月开始担任加拿大驻美国大使。在这三年半的时间里，从领导人公开针锋相对到关税战和贸易谈判，加拿大和美国的关系连连遇到考验，身为大使的麦克诺顿处于风暴中心。不久前，他接受了辛普森的采访，谈到他在大使任上的“最艰难时刻”。

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美国和墨西哥在北美自贸协定谈判期间突然宣布达成双边协议

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麦克诺顿要到今年夏末才会正式离任，还远不到写回忆录披露秘辛的时候。不过当记者请他讲讲过去几年中最困难的时刻时，他坦率地表示，那是美国和墨西哥在北美自由贸易协定谈判期间突然宣布达成双边协议的时候，他和加拿大谈判代表团感到了巨大的压力。北美自由贸易协定对加拿大来说极其重要。如果只有美国和墨西哥达成协议，加拿大没有参与其中，后果将是非常严重的。但是另一方面，加拿大也有不能放弃的谈判条件。例如美国和墨西哥在它们的协议里完全没有谈到的关于纠纷仲裁机制的协定第19章，这对加拿大非常重要。

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保留纠纷仲裁机制，坚持由独立的仲裁委员会裁决贸易纠纷是加拿大坚守的谈判底线。总理特鲁多在美墨达成双边协议，谈判期限临近的时候仍然表示，如果没有这一条和文化保护条款，加拿大宁肯不签。这个谈判立场，加上加拿大企业界对协议达成的企盼和美国的强势，让麦克诺顿等人在去年秋天度过了许多不眠之夜。

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去年十月，加美墨三国经过十四个月的艰苦谈判之后终于达成新版北美自由贸易协定。协定保留了独立仲裁条款和文化保护条款。作为让步，加拿大同意向美国进一步开放乳制品市场。

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如何与特朗普打交道

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美国总统特朗普的言行从他竞选时期起就引起许多评论和嘲讽。但是特鲁多和他的幕僚早早定下一条规矩，即不在公开场合发表针对特朗普本人和针对美国国内争议事件的评论。这条规矩或者策略来自麦克诺顿。他在特鲁多刚刚当选不久的一次全体内阁会议上告诉与会者：虽然现在华盛顿的“聪明人”都判断希拉里.克林顿会赢得大选，但是这些聪明人常常会出错。加拿大政府官员最好不要站出来对特朗普说三道四，因为今后我们很可能要和此人合作。

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在后来的加美多次谈判交锋中，麦克诺顿以他稳健的“老派”外交官风格，多次充当缓和气氛，化解尴尬的角色。

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不过他也有被特朗普弄得措手不及的时候。去年六月份的七国峰会，特朗普在飞机上突然发飙，在推特上大骂东道主特鲁多。包括麦克诺顿在内的加拿大官员完全不明白他的怒气从何而来。他们到现在也没有完全明白。不过从那时起，麦克诺顿等人更加注重建立和白宫各级官员的联系。

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麦克诺顿将在夏末正式离任。暂时接替他的是副大使希尔曼（Kirsten Hillman）。正式的加拿大驻美国大使人选要到十月大选产生新政府后才会决定。

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（RCI with CBC News, Katie Simpson）

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