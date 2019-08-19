夏季降雪：BC省北部周末下雪 30厘米

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八月下雪: 加拿大不列颠哥伦比亚省东北部的部分地区 – Fort Nelson 和 Muncho Lake Park 地区这个周末下了场大雪。

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加拿大环境部在周末警告说，这场大雪从星期六晚上开始，一直持续到星期一（8月19日）。

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环境部说，阿拉斯加高速公路 （Alaska Highway）海拔较高路段的降雪量高达 30 厘米。

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这场罕见的夏季降雪由来自北极的一股寒流引起。

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加拿大环境部告诫人们这几天尽量不要开车到下雪的北部地区，因为大雪降低了能见度，会导致交通不便。

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(CBC )

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