安大略省将实施对市政削减拨款的部分计划

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安大略省省长道格·福特 （Doug Ford）表示，安大略省将在 2020 年实施早些时候提出的削减对市政拨款的部分计划。

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从明年开始，市政当局将承担 30％ 的公共医疗费用，以及 20％ 新托儿所位置的费用。

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星期一（8月19日），安大略省市政协会（the Association of Municipalities of Ontario ，AMO) 在渥太华市举行，在会议上，道格·福特宣布，安大略省明年将继续推进有关在公共医疗和儿童保育方面削减给市政拨款的措施。

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引起争议

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安大略省政府原来曾尝试在今年强制实行资金削减，引出争议，各市政府纷纷抱怨今年的年度预算都已经确定，难以削减，最后省政府不得不暂停了这个计划。

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现在，福特的办公室表示，原定削减计划中的一些措施将于明年1月1日起生效。

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福特在安大略省市政协会（AMO）的会议上说：

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我们需要承认，上任政府给我们留下了一些挑战，所以我们决定迅速采取行动，但我们听取大家的意见。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，安省政府正在努力消除 117 亿加元的财政赤字。

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省 vs 市

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在福特政府宣布上述削减措施之前，安省的各个市政当局与省政府之间签订有公共医疗费用的分摊协议，按照原有协议，在某些情况下省政府承担100％ 或 75％的费用。

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在新计划中，所有的市政府，包括多伦多在内，将承担 30％的公共医疗费用。

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不过，新计划比今年春季的计划对多伦多更为宽容一些，根据最初计划，多伦多需要承担 50％ 的公共医疗开支。

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市政支付 20％ 的新托儿所费用

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从1月1日开始，新创建的托儿所位置，市政府必须承担 20％的费用，之前这笔费用全部由省政府资助。

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对于托儿所行政管理费用的削减，将推迟到 2021 年实施。

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多伦多市长不高兴

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对于福特的宣布，多伦多市长庄德利（John Tory）颇为不快。

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他警告说，削减公共医疗保健开支将会影响到很多社会福利项目，包括儿童早餐补贴计划、疫苗接种项目、水质测试服务等等。

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今年早些时候，庄德利和安大略省其他一些大城市的市长们都对省政府削减对市政拨款的行动进行了强烈抨击。

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评估市政管理效率

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加通社报道说，一些星期以来，安省省长及其内阁部长一直在为削减资金进行辩护，说这是为了解决省政府的紧急财务状况，市政当局需要尽自己的力量。

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今年春季，道格·福特在宣布削减市政费用的同时，宣布拨款 735万加元，用于帮助各城市进行财务审计，看看自己如何在预算中能节省开支。

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福特办公室周一表示，在 39 个符合条件的城市中，有 34 个城市接受了该省的审计拨款。

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所有的学校董事会也有资格申请拨款，进行财务审计，但目前只有两个董事会提出了申请。

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因此，安省政府已经把学校董事会提出申请的截止日期延长到 8 月30 日。

（Shawn Jeffords / CP，CBC）

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