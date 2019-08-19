快递员属于公司雇员还是承包商？

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在数字化经济时代，送货上门服务越来越受欢迎。大到亚马逊公司这样的电商巨头、小到餐馆的送餐服务，驾车送快递或骑车送餐的小哥们活跃在街头巷尾。

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快递员

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有的快递员属于拿小时工资的公司雇员，有的则是计件领取酬劳。

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网站食品快递公司Foodora的快递员们就是领计件薪酬的，快递员Alex Kurth说他们每送一个订单的食品获得4.5加元、外加从餐馆到顾客住处每公里1加元的公里数费用，但回程和前往餐馆取餐的公里数没有报酬、等待订单的时间和在餐馆、客户住处等待的时间都没有酬劳。有时一天下来连最低工资都挣不到。

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Foodora公司的一些快递员在向公司提出改善待遇的要求没有结果后，为了争取自己的权益而发起了成立工会的投票。但投票结束后却不能进行计票，因为一个有关劳动法规的问题先需要得到澄清。Foodora公司的快递员们发现，他们领取酬劳的方式直接关系到他们是否能够成立工会的问题。

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劳动法

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Foodora公司总部所在地是安大略省的多伦多市，根据安大略省劳动法，公司雇员可以成立工会，但为公司工作的独立承包商不能成立工会。

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Foodora公司说，他们的快递员属于多劳多得、少劳少得、自负盈亏的独立承包商，而不是拿工资的雇员，因此不属于可以成立工会的雇员范畴。

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独立承包商

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已经在Foodora公司做了三年快递员的Alex Kurth在接受加拿大广播公司英语广播电台As It Happens节目采访时说， 公司方面虽然说他们不属于拿工资的公司雇员、而是独立承包商，但如果看看他们的工作内容和工作方式，他们没有一点独立性、完全依靠Foodora公司的网站平台获得食品投递订单，根本不可能在为Foodora公司做快递的同时再干自己的快递业务，此外Foodora公司对他们工作的方方面面都有控制权，所以他们符合安大略省劳动法所定义的公司员工范畴，有权成立工会以维护自己的权益。

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与Uber司机不同

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对于数字化经济中依靠网站平台汇集订单然后由个体户根据自己方便的时间提供服务的经济模式的特点是灵活性和独立性这个问题，如Uber出租服务公司，Alex Kurth的回答是，Uber公司的司机确实有根据自己的时间上线服务和下线的灵活性，但Foodora公司的情况却不一样，Foodora公司是订好上班的时间班次，快递员的选择只能是局限于公司提供的这些班次，在选定的班次时间和指定的区域里等待订单，如果订单少挣钱就少，等待订单的时间是没有任何薪酬的。

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Alex Kurth承认他们成立工会的努力等于是在与数字经济中的巨头公司进行斗争，他们处于弱势地位，但他相信这是一个必要的开端；因为依据网站平台提供快递服务的公司在赚昧心钱，其赚钱靠的是故意把快递员说成是独立承包商以逃避自己应该承担的保障雇员基本权益的法律责任。

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RCI with CBC Radio

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