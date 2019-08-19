蒙特利尔南岸一母亲把婴儿留在车内，面临刑事指控

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上星期六 （8月17日）下午，在蒙特利尔南岸的 Longueuil 市，一名母亲将一个婴儿独自留在车内，可能会受到刑事指控。

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加拿大广播公司报道说，星期六下午，当时气温接近 30 摄氏度，有人发现一名不到两岁的小孩被独自留在 Longueuil 购物中心停车场的一辆汽车里。

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警方赶到后，不得不砸碎车窗，救出了孩子，急救人员在现场进行了护理，幸运的是，婴儿没有遇到生命危险，处于安全状态。

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据当局称，这名母亲当时去了附近的商店买东西。

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根据魁北克省 “公路安全法” 第 380 条，将 7 岁以下的儿童单独留在汽车内，无人看管，是违法行为。

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这位母亲可能面临刑事指控，而且少年儿童保护局（DPJ）已经接到了有关报告。

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（Radio Canada）

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