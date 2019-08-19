ISIS男子谁要？英国把烫手山芋扔给加拿大

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英国媒体报道说，英国政府已经吊销了年轻男子Jack Letts的护照、取消了其英国国籍。

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英国政府虽然拒绝就Jack Letts被取消英国国籍的问题发表评论，但表示取消恐怖分子的英国国籍是英国政府打击国际恐怖活动措施的一个组成部分。

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加拿大联邦政府公共安全事务部部长戈戴尔办公室发表声明说，恐怖主义不分边界，有关国家应该协调行动以确保各自国家的安全；加拿大对英国政府采取这一推卸自己责任的单方面行动感到失望。

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戈戴尔办公室的声明还指出，目前有若干加拿大公民由于参与ISIS活动而被关押在叙利亚，因为局势危险加拿大在那里没有领事服务、加拿大政府也没有义务帮助这些人返回加拿大。

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Jack Letts拥有英国和加拿大双重国籍，在英国牛津市长大，在返依伊斯兰教后2014年他18岁时前往叙利亚成为ISIS战士。

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Jack Letts在接受英国ITV电视台采访时说，虽然他父亲是加拿大人，但他更感觉自己是英国人、家在英国、他要去的是英国而不是加拿大。

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