保守党领袖谢尔降价吸引记者随团采访

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加拿大保守党决定大幅度降低对媒体派记者随团采访保守党领袖谢尔大选竞选活动的收费标准，只需缴纳1万1千5百加元，媒体就可以派自己的记者在整个大选竞选期间随团采访保守党领袖谢尔在加拿大各地的竞选活动。

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这个收费标准与2015年相比差不多只是个零头。2015年加拿大大选时保守党对每个随团采访时任保守党领袖哈珀的记者收取的费用是7万加元，而自由党和新民主党对每位随团采访记者收取的费用是5万加元。

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保守党领袖谢尔就降低媒体在竞选期间随团采访收费一事表示，这样做是因为保守党有许多信息要通过媒体传达给加拿大选民、大选期间也会发生不少精彩的是事情需要媒体及时进行报道。

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加拿大各大电视网、主要平面媒体在大选期间的传统做法是派记者随团采访主要政党领导人差不多一个半月的竞选活动；但随着传统媒体的衰落，有财力派出随团记者的媒体数量在减少，降低收费确实能够让原来由于缺乏财力而打退堂鼓的媒体派出记者随团采访。

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但这样做也引出了一个问题，这就是保守党是不是在资助媒体对保守党的采访活动。加拿大广播公司已经表示，为了不引起选民对报道公正性的质疑，加拿大广播公司不会接受任何政党对其记者采访活动的任何形式资助。

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RCI with Chris Hall · CBC News

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