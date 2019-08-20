加拿大军方调查：有军人涉嫌为新纳粹团体招募

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新纳粹恐怖组织”基地，the Base”的广告单张出现在加拿大温尼伯市不同地点。

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加拿大军队（CAF）目前正在调查，一名军人为白人至上“基地”机构招募成员。

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遭到调查的是一名军队下士Patrik Mathews。他是一名战斗机械师，驻扎在温尼伯一所军营。这名26岁的军人参军八年，接受爆破方面的训练。

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温尼伯一间媒体的记者卧底展开调查，最终揭出这桩丑闻。

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加拿大军方声明表示，已经了解曼尼托巴军营内有人试图替极端新纳粹机构招募成员，也正式展开调查。而关于Patrik Mathews的更多信息，军队以隐私法为由拒绝透露。

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声明还称，军队对事件非常看重，严肃对待，不能够允许任何仇恨言论和行为发生。

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这个基地新纳粹组织是种族主义为基础，崇拜大众屠杀者，并以种族战争为由，在美国和加拿大发动恐怖袭击，加剧种族间的仇恨。

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基地新纳粹组织还鼓励成员参军，因为相信，他们在军队接受训练，将会为恐怖组织增加战斗力。

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加拿大反仇恨组织的负责人表示，这是加拿大军队目前需要非常注重的一个问题。

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