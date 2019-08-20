新研究：单人病房能大大降低患者感染率

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有研究表明，在医院里住单人病房可以显著降低感染率

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根据本周公布的一项研究，单人病房有助于把抗生素耐药性感染减少近 75％。

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这个星期，加拿大蒙特利尔市的研究人员在美国医学协会（the American Medical Association）杂志上发表了有关研究，研究说，患者住单人病房有助于把一些细菌感染率减少近 75％。

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研究人员表示，这一研究结果 “可以对医院采取的感染控制手段起重要作用”。

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研究人员研究了医院中一些细菌的感染率，包括肠球菌、葡萄球菌（与葡萄球菌感染有关）等可导致危及生命的细菌。

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研究人员观察到，2015 年 350 名患者在从皇家维多利亚医院 （The Royal Victoria Hospital ）搬到新的 MUHC 医院的 Glen 住院区后，肠球菌和葡萄球菌的感染 “立即、持续地减少” 。

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皇家维多利亚医院的标准病房有 4 张病床，而 MUHC 新医院只有单人病房。

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（CBC）

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